Konzert mit „Planties & Airs“ gut besucht Irische Tunes zum Anschluss des Bramscher Orgelsommers

Bramsche. Einen gelungenen Abschluss des Bramscher Orgelsommers erlebten die Zuhörer am Samstagabend in der St. Martinskirche mit traditioneller irischer Musik. „Planxties & Airs“ (Ulrike und Claus von Weiß) nahmen die Zuhörer mit Whistles und Orgel mit auf die „Grüne Insel“.

Wieder hatte Kantorin Eva Gronemann eine gute Wahl getroffen und den zahlreichen Zuhörern mit dem eingeladenen Duo eine Stunde voll abwechslungsreicher und stimmungsvoller Musik ermöglicht. Alle sechs Konzerte, so die Verantwortliche, seien erfreulich gut angenommen worden und alle boten auch höchst unterschiedliche Musik und Musikstile.

Viel Temperament und flinke Finger bewies Claus von Weiß an seinen acht verschieden großen Whistles, die sowohl aus Holz als auch aus Metall hergestellt sind. Beide Varianten wendete er entsprechend der jeweiligen Stücke und deren Stimmung gekonnt an. So passt zu Vogelgezwitscher („The Lark in the Morning“/ „The Lark on the Strand“) ein brillanter Klang auf einer kleinen Flöte, zu „Daylight fading“ ein warmer Ton auf einer großen.

Von der Orgel der St. Martinskirche begeistert war Ulrike von Weiß, die dem Instrument höchst unterschiedliche Klangfarben entlockte: Von tänzerisch-heiter, über melancholisch und dezent, bis dudelsackartig-nasal präsentierte sie diverse Facetten.

Der Funke sprang schnell über auf die Zuhörer und der Schwung und die Lebendigkeit der Tunes (Melodien) steckte an. Oft lag den Melodien ein lebhafter Volkstanz zugrunde.

Ob Organistin oder Whistlespieler den schwereren Part hatten, ist fraglich. Immerhin gilt es, an der Orgel zwei Hände und zwei Füße auf mehreren Manualen und diversen Pedalen zu koordinieren. Die Whistle vermag nur einen Ton zur gleichen Zeit erklingen zu lassen. Da sie nur über sechs Löcher verfügt, müssen alle übrigen Töne mit Hilfe von Atemtechnik und Zwerchfell erzeugt werden. Genügen Luft und Zwerchfellstütze einmal nicht, ist das sofort zu hören. Eine große Herausforderung für Claus von Weiß.

Mit der herrlich lebhaften Zugabe „Friar’s Breeches“ endetenach verdientem Applaus das Konzert, das einen würdigen Schlusspunkt für den Orgelsommer darstellte.