Serie:. 50 Jahre HpH HpH Bersenbrück: Von der Exklusion zur Inklusion

Bramsche/ Bersenbrück. Im Jahr 2017 besteht die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück seit 50 Jahren. Grund für einen Rück- und Ausblick mit den HpH-Vorständen Josef Heile und Karl-Heinz Schnebel, Geschäftsführer Guido Uhl und der Pädagogischen Sprecherin Hildegard Südkamp.

Von der „Aktion Sorgenkind“ zur „Aktion Mensch“ - dieser Begriffswandel symbolisiert nach Meinung des Vorsitzenden des Stiftungsrates der HpH Bersenbrück, Karl Heinz Schnebel den Wandel im Umgang mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. „Von der Exklusion zur Inklusion“ bringt Schnebel die letzten 50 Jahre auf den Punkt. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte sich bei Eltern und Fachleuten in der Region die Erkenntnis durch, dass für Kinder mit Beeinträchtigungen viel zu wenig getan werde. Es war längst nicht selbstverständlich, dass die Kinder überhaupt eine Schule besuchten und wenn, dann eine „Hilfsschule“. Schwerbehinderte junge Menschen erhielten den stigmatisierenden Stempel „bildungsunfähig“.

„Eine pädagogisch geprägte Zeit“

„Aber die 60er waren eine pädagogisch geprägte Zeit“, so Schnebel weiter. So zählten auch etliche Lehrer, Ärzte, Vertreter der Kirchen aber auch des Landkreises und der Kreissparkasse Bersenbrück schließlich zu den Gründern, die während der konstituierenden Sitzung am 25. Oktober 1967 die Heilpädagische Hilfe Bersenbrück als Verein ins Leben riefen. Heute hat der Verein rund 800 Mitglieder. Ein e.V. ist die HpH bis heute geblieben, wenn auch seit der Reorganisation in den Jahren 2005/06 mit absolut professionellen Strukturen. Lag bis dahin alle Führungsarbeit in ehrenamtlichen Händen, gibt es seither eine hauptamtliche Geschäftsführung. „Anders ist das heute gar nicht mehr denkbar“, meint Schnebel. „Besonders wichtig ist, dass es von Anfang an gelungen ist, beide großen Kirchen mit einzubinden und diese gute Kooperation bis heute zu pflegen“, unterstreicht HpH-Vorstand Josef Heile. Die Spitze ist paritätisch besetzt. Bei der Besetzung des Vorstandspostens wechseln sich evangelische und katholische Kirche ab.

„Eltern oft völlig überlastet“

„Vor der Gründung der HpH lag alle Verantwortung bei den Eltern, die mit der Situation häufig völlig überlastet waren“, sagt Schnebel. Professionelle Helfer sollten hier Unterstützung bringen. In der ersten Zeit waren das Sonderpädagogen und Heilerziehungspfleger. Aber ebenso wenig, wie es „den Behinderten gab und gibt“, gibt es „den“ Beschäftigten bei der HpH. Das Spektrum reicht mittlerweile über die genannte Berufe bis zu Psychologen, Handwerksmeistern, Bürokaufleute oder IT-Spezialisten, um nur einige wenige zu nennen. Insgesamt hat die HpH Bersenbrück mittlerweile rund 1000 Mitarbeitenden auf 450 Vollzeitstellen, die sich um rund 1700 Klienten (Menschen mit einer Beeinträchtigung) kümmern. Die Gesellschaften der HpH machen einen Gesamtjahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Sollten sich Überschüsse ergeben, wird reinvestiert.

Als weiteres Standbein konnte 2011 durch eine Erbschaft die Stiftung der HpH ins Leben gerufen werden. Eine Erbschaft aus Bramsche hatte dies möglich gemacht. „Zustiftungen und Spenden sind jederzeit möglich. Ohne die Stiftung wären Projekte wie die „gelingende Kommunikation“ nicht möglich“, sagt Stiftungsvorstand Schnebel.

Rasante Entwicklung

Die HpH entwickelte sich seit Beginn der 1970er Jahre rasant. Im Februar 1970 wurde in Bersenbrück die erste Tagesbildungsstätte für 60 Schulkinder mit angeschlossener Kindergartengruppe eröffnet. 1975 folgte die erste Werkstatt für Menschen mit Behinderung, 1978 die Frühförderung, 1981 das erste Wohnheim und die Autismusambulanz. 1985 verselbstständigten sich Sprachheilkindergarten und Heilpädagogischer Kindergarten. Weitere Gründungen folgten.

Je mehr Kinder das Erwachsenenalter erreichten, um so umfangreicher war die Nachfrage nach Arbeitsmöglichkeiten, und zwar nicht nur in den klassischen Werkstätten. Josef Heile erläutert: „Die Strukturveränderungen in der Wirtschaft schlagen auch auf uns durch. Es gibt zwar einige große Aufträge von Metallunternehmen. Insgesamt nimmt die Zahl der Aufträge allerdings ab. Durch die Komplexität unserer Angebote konnten wir diese Entwicklung allerdings wieder ausgleichen.“ Als Beispiel nennt er die BeTec (Bersenbrücker Technik GmbH), die als steuerpflichtiges Unternehmen mehr als 25 behinderten und mehr als 50 Menschen ohne Behinderung eine Arbeit gibt. „Das Angebot haben wir mit den Unternehmen vor Ort abgestimmt“, so Heile weiter. „Mit dem Schwerpunkt Schweißen passen wir exakt in die Lücke zwischen Wirtschaft und Werkstätten“. Auf dem Weg über die BeTec konnten bereits zwölf Personen in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden. „Es macht Spaß, dass so ein Modellprojekt Schule macht“, freut sich Schnebel.

Normal am Markt behaupten

Inzwischen ist unter dem Dach der BeTec auch ein Gartenbaubetrieb gegründet worden, der sich „normal am Markt behaupten muss“, wie HpH-Geschäftsführer Guido Uhl sagt. Mittlerweile könne man der Nachfrage kaum noch nachkommen, so Uhl. Dennoch versichert er: „Wir nehmen niemandem etwas weg“.

In eine ähnliche Lücke stieß die HpH 2008/09, als sie sich entschloss, die Mensen diverser Schule zu bewirtschaften. Hier bieten sich Arbeitsplätze sowohl in der Küche wie auch „am Tresen“. „Menschen, die hier arbeiten, sind zum Teil schon ‚werkstattentwöhnt‘“, sagt Uhl. Besonders für diesen Personenkreis biete die Handwerkskammer inzwischen theoriegeminderte Ausbildungsgänge mit vollwertigen Abschlüssen“. Uhl weiter: „Es hat sich herumgesprochen, dass unsere Leute anpacken können, verlässlich sind und vor allem, dass sie bleiben“. Profitieren würden letztlich alle, sagt Heile weiter: „Die Firmen bringen positive Rückmeldungen und die Menschen entwickeln Fähigkeiten, die sie sich vorher nie zugetraut hätten.“ Fachleute nennen das Empowerment: Begleitung und Hilfe zur Selbsthilfe, nicht auf Schwächen sehen, sondern bei den Stärken ansetzen und Defizite soweit ausgleichen, dass Teilnahme möglich wird. „Nichts anderes ist Inklusion“, zieht Geschäftsführer Uhl die Quintessenz aus 50 Jahren Heilpädagogischer Hilfe Bersenbrück.