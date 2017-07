Ab 3. August 2017 Neue Abfahrtzeiten für Bramscher Buslinie 624

Bramsche. Die Abfahrtzeiten der morgendlichen Verbindung der Buslinie 624 von Hesepe über Sögeln nach Bramsche sind ab dem 3. August 2017 geringfügig früher als bisher. Darauf weist die Stadt Bramsche hin.

In einer Pressemitteilung heißt es, wie gewohnt starte der Bus um 7 Uhr an der Haltestelle Pöppe. Er werde aber im weiteren Verlauf insgesamt fünf Minuten einsparen, bis er um 7.37 Uhr statt wie bisher um 7.42 Uhr an der Haltestelle Maschstraße unweit der Hauptschule in Bramsche eintrifft, in der ab Schuljahresbeginn 2017/2018 auch einige Klassen der Realschule unterrichtet werden.

Fahrgäste, die in Hesepe zusteigen, sollten diese Änderung unbedingt zeitlich einplanen, rät die Stadtverwaltung: Von der Ostlandstraße fährt der Bus nur eine Minute früher als zuvor ab, an der Heseper Kirche bereits zwei Minuten eher, an allen folgenden Haltestellen sind die Abfahrzeiten um vier bis fünf Minuten vorgezogen.

Weitere Infos unter vos.info