Nach archäologischen Grabungen Am Stapelberger Weg in Hesepe wird jetzt gebaut

Hesepe. Über Monate prägten die archäologischen Grabungen das Bild im Baugebiet Stapelberger Weg in Hesepe. Doch jetzt entstehen dort die ersten Häuser.

Rund ein halbes Dutzend Häuser befinden sich im Rohbau an den Straßen „An den Grubenhäusern“ und „Am Kumpf“, deren Bezeichnungen an die Funde während der archäologischen Grabungen erinnern: Unter Grubenhäusern sind Gebäude zu verstehen, die zum Teil in den Boden eingetieft sind. Sie wurden in früheren Zeiten vorwiegend von Handwerkern genutzt, dienten aber auch wegen des kühlen Innenklimas zur Lagerung von Lebensmitteln. Bei den Grabungen am Stapelberger Weg fanden die Archäologen Hinweise auf rund 70 solcher Gebäude, die in dem Gebiet früher gestanden haben. Ein Kumpf hingegen bezeichnet ein zumeist keramisches Gefäß aus der Jungsteinzeit.

Knapp 60 Bauplätze

Insgesamt vergibt die Stadt Bramsche im Baugebiet Stapelberger Weg knapp 60 Grundstücke. Die Erschließungsarbeiten hatten im Sommer 2016 begonnen. Schnell jedoch gab es erste Hinweise, dass es auf diesem Gelände bereits Besiedlung in den ersten Jahrhunderten nach Christus gegeben haben könnte. Bei den folgenden Grabungen, die bis Mitte Juni 2017 andauerten, gab es tausende Funde.

Die weitere Erschließung des Baugebiets lief, soweit möglich, parallel weiter. Die Verzögerung blieb dadurch gering. Ursprünglich war vorgesehen, dass ab Frühjahr 2017 gebaut werden könne.

