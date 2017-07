Hohe Verkehrsbelastung Bramsche: Anwohner der Hemker Straße ärgern sich

Bramsche. Anwohner der Hemker Straße in Bramsche fühlen sich im Stich gelassen: Der Straßenverkehr nimmt immer mehr zu, doch große Lösungen für eine Entlastung wurden längst verpasst.

Als kürzlich eine Vollsperrung der Kreisstraße 165 zwischen Pente und Achmer angekündigt wurde, da reichte es Manfred Endler – wieder einmal. Denn die Umleitung in Richtung Achmer, so hieß es, sollte über die B68-Abfart Bramscher Berg erfolgen. Und von dort über die Hemker Straße, wo Endler wohnt.

Nun ist die Baumaßnahme zwar verschoben worden, „aber irgendwann kommt sie ja noch, und dann wird es bei uns noch lauter und noch gefährlicher als sonst“, ist sich Endler sicher. Denn der Schwerlastverkehr würde deutlich zunehmen. Endler fordert, die Lkw über die B68-Abfahrt Hesepe und von dort aus über Ueffeln in Richtung Achmer umzuleiten. „Da stört es viel weniger“, ist er überzeugt.

Wenn es aber bei der Umleitung über Bramscher Berg/Hemker Straße bleibe, „dann werden auch nach der Baumaßnahme die Lkw-Fahrer weiterhin die Abfahrt nutzen“, fürchtet Endler. Das aber dürfen sie eigentlich gar nicht: Schon seit rund sechs Jahren sind die Auf- und Abfahrten der B68 am Bramscher Berg für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht gesperrt. „Da halten sich aber bis heute viel zu wenige dran“, weiß auch Wilhelm Budke, ebenfalls Anwohner der Hemker Straße, wenn auch im unteren Teil. Endler und Budke wissen aus Gesprächen mit einem Polizisten, dass die Beamten da zwar des Öfteren kontrollieren. „Aber manche zahlen dann einfach ihre Geldbuße. Dann ist die Sache für sie gegessen und sie setzen darauf, beim nächsten Mal nicht erwischt zu werden“, glaubt Budke.

Was ihn wie auch Endler ärgert: „Im Industriegebiet in Achmer, wo die meisten Lkw hinfahren oder herkommen, ist es den meisten Firmenbetreibern offenbar egal. Es gibt nur ganz wenige, die ihre Fahrer entsprechend unterweisen und auch regelmäßig daran erinnern“. Und auch die Stadt Bramsche nehmen die beiden auf‘s Korn: Die Beschilderung der Umleitung von Achmer aus sei „absolut desolat“, meinen sie. Und zudem auch noch falsch, hätten sie aus den Gesprächen mit der Polizei erfahren: „Da steht groß drauf, die Auffahrten zur B68 seien für Lkw gesperrt. Die Goethestraße und die Schubertstraße sind aber Zufahrten. Die Auffahrt beginnt also erst in den Kurven“, sagt Endler. Nach dieser Lesart dürften Lkw also die Auf- bzw. Abfahrten nicht befahren, die damit verbundenen Straßen aber doch. „Das ist doch absurd“, findet Endler, der auch der Auffassung ist, dass auf den Schildern das Durchfahrverbot nicht deutlich genug gemacht wird.

Es ist nicht das einzige, was Endler und Budke stört an der Hemker Straße. Der Frust hat sich über viele Jahre aufgestaut. „Früher ist versäumt worden, die Hemker Straße zu entlasten“, stellt Budke klar. Noch kurz nach der Jahrtausendwende war eine Verlegung der Hemker Straße durch die Dobbenwiesen mit Anschluss an die B68 im Gespräch. Die für den Bau und die Unterhaltung von Landesstraßen - die Hemker Straße ist die L77 – zuständige Verwaltung sah keine Notwendigkeit. Der Stadt Bramsche war es zu teuer bei geschätzten Kosten von 30 bis 35 Millionen D-Mark. Später seien dann die Neubaugebiete Hemke gekommen, „und keiner hat sich mehr Gedanken darüber gemacht, wie die Bewohner da hinkommen und wieder wegfahren“, schimpft Budke.

Heute ist zwar der Schwerlastverkehr – wenn sich nicht gerade jemand verirrt – weg vom unteren Teil der Hemker Straße ab Otterbreite. Aber „das Verkehrsaufkommen ist auf der gesamten Strecke immens hoch“, weiß Budke. Und alle Maßnahmen, die an der Hemker Straße ergriffen werden, empfinden die Anwohner als wenig hilfreich. Die Einengung durch Verkehrsinseln: „Da ist es ein Wunder, dass es nicht ständig kracht“, meint Endler. Die rote Pflasterung der Bürgersteige: „In der Innenstadt sind Radwege rot markiert. Gilt das dann hier auch? Dürfen Fußgänger hier nicht langgehen?“, fragt Budke, den aber die jüngste Maßnahme am meisten aufregt: „Die neue Verkehrsregelung am Abzweig zum Grünabfallsammelplatz, das ist doch ein Witz“. Durch das Verbot, aus Richtung Achmer kommend nach rechts abzubiegen, habe sich die Situation verschärft statt entspannt. Die Ausfahrt sei zudem viel zu schmal, durch die Bebauung auf der einen und den Bahnübergang auf der anderen Seite zudem schlecht einzusehen. Endler und Budke haben bei der Stadt vorgeschlagen, gegenüber einen Spiegel anzubringen. Passiert sei aber bislang nichts. „Der Grünabfallplatz gehört da nicht mehr hin“, ist Budke ebenso überzeugt wie Endler. Die Awigo sollte eine Verlegung beispielsweise nach Achmer prüfen. „Aber das ist denen sicher zu teuer“, schätzt Endler.

Zu Stoßzeiten komme man kaum noch über die Straße, meint Budke. Von der Stadt Bramsche sei ihm mitgeteilt worden, man befasse sich dort für den neuen Verkehrsentwicklungsplan auch mit der Hemker Straße. „Da bin ich ja mal gespannt, was man sich da wieder Tolles ausdenkt“, sagt Budke sarkastisch.