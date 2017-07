Sommerkultur 2017 Rockklassiker auf dem Bramscher Kirchplatz

Bramsche. Interpretationen bekannter Rock-Klassiker zeigte das Trio Colour the Sky bei der Sommerkultur 2017 auf dem Bramscher Kirchplatz.

Als um 19.30 Uhr zu Beginn des Konzertes erste Regentropfen fallen, zittern die Verantwortlichen des Stadtmarketings. Aber es bleibt bei diesen wenigen Tropfen und die Band „Colour the Sky“ macht ihrem Namen alle Ehre. Die Sonne kommt heraus und ein lauer Sommerabend beginnt.

Die im siebten Jahr bestehende Band aus Görlitz, das sind Felipe Billy Menzel, Martin Ivo Hennig (beide Gesang und Akustikgitarre) und die erst vor kurzem dazugestoßene Katja (Gesang und E-Gitarre). Mit Klassikern aus der Rockgeschichte sorgten sie am Donnerstagabend für gute Unterhaltung. Mit Stücken wie „Can’t buy me love“ und „She loves you“ von den Beatles, „Wish you were here“ von Pink Floyd oder „When I saw her face“ von den Monkees, trafen sie den allgemeinen Geschmack der Gäste rund um den Kirchplatz.

Dieser war übrigens sehr gut gefüllt. Auf den Außenplätzen der Bäckerei Justus und der Alten Post sowie auf allen zusätzlichen Bierzeltgarnituren gab es keine freien Plätze mehr. Drumherum fand sich reichlich Stehpublikum ein. Die Band forderte immer wieder auf, zu tanzen. Einige trauten sich.

Nach einer kurzen Pause steigerten sich die drei Musiker dann noch und die Stimmung unter den Gästen wurde noch besser und die Tanzfläche voller. Nach ihrem traditionellen Abschlusssong „Halleluja“ von Leonard Cohen forderten die Bramscher natürlich noch eine Zugabe und wurden mit „Hey Jude“ von den Beatles, bei dem dann alle mitsangen, belohnt.

Die drei Musiker aus Görlitz boten insgesamt beste Unterhaltung für die Fans des Bramscher Sommerkulturprogramms.