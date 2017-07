Veranstaltung am 6. August 2017 Werben für Gastro-Radtour in Bramsche und Umgebung

Bramsche. Mit Otto Wrocklage an der Drehorgel und Christiane Wagner vom Stadtmarketing machten Bramscher Wirtinnen beim Wochenmarkt auf die 15. Gastro-Radtour am Sonntag, 6. August 2017, aufmerksam.

Von den teilnehmenden Gaststätten waren am heutigen Freitag Ulrike Fänger vom Gasthof Bischof-Reddehase in Hesepe, Mecky Thiele vom Café am Hasesee und Birgit Geers vom Café Justus dabei. Sie verteilten zusammen mit Christiane Wagner fleißig die Flyer inklusive Stempelkarte, während Otto Wrocklage in bekannter Manier die Kurbel schwang und alte Gassenhauer wie „Oh Donna Klara“ und „Rosamunde“ erklingen ließ.

13 teilnehmende Gastronomiebetriebe sind es in diesem Jahr insgesamt. Der Gasthof Wellmann in Vörden und die „Seeterrassen“ am Alfsee laden ein, außerdem drei Kalkrieser Betriebe: das Gasthaus Varusschlacht, die Varusdeele und der Landgasthof Zum Alten Dreschhaus. In Lappenstuhl kann das Restaurant Vicianum angesteuert werden, in Malgarten das Da Pino. In Bramsche erwarten außerdem die Alte Post und das Aquarena am Hasebad die radelnden Gäste. Zu guter Letzt ist auch der Gasthof Zur Post in Wallenhorst dabei.

Die Teilnehmer erwartet in jedem Lokal ein kleines Schmankerl. Für die Teilnahme gibt es vor Ort jeweils einen Stempel. Wer alle elf Stempel vorweisen kann, nimmt an einer Verlosung von attraktiven Preisen teil. Die Losziehung für den Hauptgewinn wird am Donnerstag, 17. August 2017, ab 19.30 Uhr, auf dem Kirchplatz im Rahmen des Sommerkulturprogramms vorgenommen.