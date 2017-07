Wegen Lieferschwierigkeiten Vollsperrungen in Bramsche und Engter dauern länger

Bramsche. Die aktuellen Vollsperrungen der Osnabrücker Straße in Bramsche und der B218 im Bereich Engter dauern länger als zunächst vorgesehen.

Die derzeitige Vollsperrung der Osnabrücker Straße ab der Einmündung Wiechmanns Ecke bis zur Polizei/Feuerwehr Bramsche wird statt bis zum 2. August bis voraussichtlich zum 9. August 2017 laufen.

Grund für die Verzögerungen sind Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung des Baumaterials. Der nächste Bauabschnitt wird unmittelbar im Anschluss durchgeführt werden. Nach ursprünglicher Mitteilung der auftraggebenden Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu Beginn der Bauarbeiten soll dann die Fahrbahn im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße/Engterstraße saniert werden. Hierbei wird der Verkehr aus Richtung Engter in Richtung der B 68 in einer Einbahnstraßenregelung an der Baustelle vorbeigeführt

Auch im Ortsteil Engter, wo der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle zur Landesstraße 78 bis Huxelort ursprünglich bis zum 3. August fertiggestellt sein sollte, dauern die Arbeiten derweil länger. Als Termin wird nun der 18. August genannt.

Das ausführende Bauunternehmen ist nach Auskunft der Stadt Bramsche verpflichtet, in Absprache mit dem für den Schulbusverkehr verantwortlichen Busunternehmen den Schulbusverkehr nach dem Ferienende ab dem 3. August sicherzustellen.

