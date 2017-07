Schlechte Bausubstanz Schimmel im Umkleidetrakt am Sportplatz in Pente

Pente. Abreißen und neu bauen? Oder doch sanieren? Der Zustand des Umkleidegebäudes am Sportgelände im Süden von Bramsche ruft Kommunalpolitiker, Verwaltung und Vereinsvertreter des TV Pente auf den Plan.

In einer Ortsratssitzung Anfang Juni war der marode Zustand des kleinen Umkleidetraktes am Sportplatz in Pente – direkt neben der Schützenhalle gelegen – schon einmal ein Gesprächspunkt. Jetzt haben Ortsbürgermeister Frank Kresin und der Vereinsvorsitzende André Soßna sich noch einmal zusammen und vor Ort ein konkretes Bild gemacht.

„Das Gebäude ist zunehmend abgängig“, stellte Kresin anschließend fest. Während die beiden Toilettenräume noch in einem soliden Zustand seien, mache sich dagegen in den Umkleidekabinen immer mehr der Schimmel breit. „Eltern möchten nicht mehr, dass sich ihre Kinder darin umziehen“, berichtet Soßna. Der Erste Mann des TV Pente hat für diese Haltung durchaus Verständnis.

Gelände und Gebäude sind im städtischen Besitz

Der Bramscher Stadtverwaltung hatte er die Problematik unlängst bei einem weiteren Ortstermin aufgezeigt und erläutert. Auch auf die schlechter gewordene Bausubstanz hatte Soßna dabei hingewiesen. Umkleidetrakt und das Sportgelände (Rasenplatz, Laufbahn, Volleyballfeld und Sprunggrube) befinden sich jedenfalls im Besitz der Stadt. Die Gruppen des TV Pente nutzen das Areal und das Gebäude. Zu diesen gehören inzwischen nicht nur mehrfach in der Woche die Herren- und Damenfußballer, sondern auch regelmäßig die Freunde des American Football bzw. Rugby sowie mehrere besonders emsige Kinder- und Jugendsportgruppen (vor allem mit Übungen aus der Leichtathletik).

„Wir sind ein kleiner Breitensportverein, ein ganz klassischer Turnverein“, sagt Vorsitzender Soßna. Die Mitgliederzahl sei zuletzt aber spürbar gestiegen. Von 250 auf knapp unter 400 Mitglieder. „Und da brauchen wir natürlich schon ein solide Infrastruktur, wenn wir Gruppen zum Mitmachen anbieten“, betont der Vereinssprecher.

Ortsbürgermeister Kresin hat bereits den Bramscher Verwaltungschef und Bürgermeister Heiner Pahlmann auf die Situation am Sportplatz in Pente hingewiesen – mit der Bitte, das Thema in den nächsten Monaten aufzugreifen. Der Umkleidebereich habe dabei sicherlich Vorrang vor der Überholung des Rasenplatzes, sagt der Ortspolitiker. Doch auch Letzteres dürfe nicht aus den Augen verloren werden.