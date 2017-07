Gremium tagt am 3. August 2017 Bramsche: Entscheidung zu Nowotny-Denkmal steht bevor

Bramsche. Wie will die Stadt Bramsche in der Zukunft mit dem umstrittenen Nowotny-Denkmal im Ortsteil Epe umgehen? Eine Entscheidung darüber könnte in der kommenden Woche am 3. August 2017 fallen, wenn ein zu diesem Thema eingesetztes Gremium zum zweiten Mal tagt.

Zur Klärung der Frage, wie die Stadt Bramsche zukünftig mit dem Nowotny-Gedenkstein in Epe umgehen soll, wurde im Mai 2017 nach Berichten unserer Redaktion und der Tageszeitung „taz“ ein Gremium einberufen, dem der Bramscher Pastor in Rente Winfried Schiller, Oberstleutnant der Reserve Uwe Schrader, Dieter Przygode als historischer Berater, der Ortsbürgermeister von Epe sowie ein Mitglied jeder Ratsfraktion des Ortsrates Epe, der Verwaltungsvorstand der Stadt Bramsche, die Pressesprecherin der Stadt Bramsche sowie die Fraktionsvorsitzenden des Bramscher Stadtrates oder von ihnen bestimmte Vertretungen angehören. (Weiterlesen: Stadt Bramsche reagiert auf Nowotny-Diskussion)

Die Gedenkstätte in Epe an der Straße „Am Zuschlag“ erinnert an Walter Nowotny: Er war mit über 250 Abschüssen einer der erfolgreichsten Jagdflieger des Zweiten Weltkrieges und gilt als Mitglied der Hitler-Partei NSDAP als ein Liebling der NS-Propaganda. Nowotny leitete ein in Hesepe und Achmer stationiertes Erprobungskommando für die Messerschmidt Me 262, den weltweit ersten Düsenjäger. Er wurde am 8. November 1944 über Epe abgeschossen. Inwieweit Walter Nowotny ein überzeugter Verfechter der nationalsozialistischen Ideologie war, ist umstritten.

Zweites Treffen

Das Gremium traf sich erstmals am 7. Juni 2017 und wird am 3. August erneut tagen. Der Stadt Bramsche geht es dabei darum, nach immer wieder aufkeimenden Diskussionen in der Vergangenheit „die Angelegenheit nun abschließend und einvernehmlich zu klären“, wie Bürgermeister Heiner Pahlmann in einem Schreiben an die Mitglieder des Ortsrates Epe und des Stadtrats zitiert wurde. Die Kernfrage laute: „Soll der Gedenkstein entfernt werden oder als Mahnmal erhalten bleiben, gegebenenfalls mit einem klärenden Kommentar?“

Das erste Treffen sei trotz zum Teil unterschiedlicher Auffassungen sehr sachlich und sehr konstruktiv abgelaufen, erläutert Pahlmann auf Anfrage. Alle Teilnehmer hätten ihre Sicht der Dinge und Vorschläge für das weitere Vorgehen vorgetragen. „Ich denke, wir haben in konzentrierter und respektvoller Diskussion auf einen Kompromiss hingearbeitet und ich hoffe, dass wir in der kommenden Sitzung zu einem einvernehmlichen Vorschlag des Gremiums kommen werden“, so Pahlmann. Eine solche einvernehmliche Empfehlung des Gremiums, die dem Verwaltungsausschuss des Stadtrats zur Zustimmung vorgelegt werden soll, sei das erklärte Ziel der Zusammenkünfte.