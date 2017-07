Kirchenvorstand: Ja zu Anbau Zweite Krippengruppe für Kita St.Martinus Bramsche

Bramsche. Die katholische Kindertagesstätte St. Martinus bekommt eine zweite Krippengruppe. Der Kirchenvorstand gab jetzt nach Gesprächen mit der Stadt Bramsche und dem Bistum Osnabrück grünes Licht für die Erweiterung.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist in den vergangenen Jahren kontiuierlich angestiegen, ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Die Stadtverwaltung stellte deshalb in der Sitzung des Sozialausschusses am 10. Mai 2017 ein Krippenausbauprogramm vor, in dem das St-Martinus-Projekt bereits aufgenommen ist. Ein Planungsbüro hatte im Vorfeld bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Baum muss weichen

Wie Pastor Tobias Kotte von der St. Martinus-Gemeinde inzwischen bestätigte, soll der neue Krippentrakt in direkter Anbindung an die bereits vorhandene Krippe auf einem Karree vor dem bisherigen Haupteingang des Kindergartens und auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes entstehen. Der Eingang zu Kita und Familienzentrum müsste im Zuge des Neubaus verlegt werden, auch ein Baum auf der an die Zuwegung angrenzenden Grünfläche müsste wahrscheinlich weichen. „Schade. Eventuell wollen wir einen Neuen pflanzen, aber erst einmal haben die Kinder Vorrang“, sagte Kotte dazu. Zu einem exakten Zeitrahmen wollte sich der Gemeindepfarrer noch nicht äußern. Die Verantwortlichen hoffen aber, das Projekt bis September 2018 realisieren zu können.

Der Bedarf ist auf alle Fälle da. Zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. August beginnt, lagen, so Kotte, 50 Anmeldungen für einen Krippenplatz vor. „Wir konnten aber nur acht anbieten“.