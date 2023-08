Ortschronik mit seinem Wissen Er fühlt sich taufrisch: 91 Jahre sind kein Alter für den Ur-Heseper Walter Winkler Von Anika Becker | 03.08.2023, 15:44 Uhr Walter Winkler stöbert gern in seinen alten abgelegten Zeitungsartikeln und Bildern. Foto: Anika Becker up-down up-down

Walter Winkler ist in Hesepe geboren und hat 91 Jahre ausschließlich in dem Ortsteil von Bramsche gelebt. Doch obwohl er inzwischen nicht mehr die ganzen unbequemen Fragen im Ortsrat stellt, liegt ihm Hesepe am Herzen. Sein Wissen aus fast einem Jahrhundert ist nun auch in eine Chronik geflossen.