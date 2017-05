Emil Bulls sagen Konzert ab Boozed als Headliner beim Bramscher Rocko Pluton 2017

Bramsche. Kurzfristiger Wechsel für das Rocko Pluton-Festival 2017 in Bramsche: Emil Bulls haben ihren Auftritt abgesagt, Boozed wird zum Headliner.

Eigentlich wollten Emil Bulls zum Rocko Pluton-Festival am 17. Juni 2017 mit Nu Metal, Crossover, Stoner Rock und Alternative Metal beitragen und womöglich auch erste Songs aus ihrem im September erscheinenden neuen Album „Kill your Demons“ vorstellen. Doch nun kam die Absage für den Auftritt, der im Zelt von „Rosenhof on Tour“ hinter dem Tuchmacher-Museum in Bramsche stattfinden sollte.

Die Begründung der Münchener Band: „Wir haben kurzfristig eine Einladung von Österreichs größtem Festival, dem Novarock Festival, bekommen, um dort am 17. Juni eine Show zu spielen. Leider hat dies jedoch zur Folge, dass wir die geplante Show in Bramsche beim Rocko Pluton nicht spielen können, was uns sehr leid tut“.

Durch die Absage der Emil Bulls werden „Boozed“ bei ihrem Heimspiel in Bramsche nun auch zum Headliner des Abends beim Rocko Pluton 2017. Neu verpflichtet wurde „Lizardmen“ aus Osnabrück, die Stoner Rock, Grunge und „Cold Blooded Blues“ - so der Titel ihres aktuellen Albums – spielen werden.

Da mit Emil Bulls ein bundesweit bekannter Act abgesprungen ist, kosten die Tickets für das Rocko Pluton-Festival 2017 ab sofort nur noch 8 Euro. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich in den Geschäftsstellen der NOZ Medien und unter www.deinticket.de. Bereits zuvor gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Differenz zum aktualisierten Eintrittspreis wird vor Ort ausgezahlt, teilen die Veranstalter mit.

Neu verpflichtet wurden Lizardmen aus Osnabrück. Foto: Lizardmen