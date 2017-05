In Lappenstuhl wird es spannend Darüber diskutieren die Bramscher Ortsräte im Juni

Bramsche. Im Juni steht die nächste Runde der Ortsratssitzungen an. Besonders spannend könnte es in Lappenstuhl werden. Ein Überblick über Themen und Termine.

Der Ortsrat Lappenstuhl kommt am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Siedlertreff zusammen. Von den 16 Tagesordnungspunkten in öffentlicher Sitzung versprechen einige Brisanz. So gibt es einen Sachstandsbericht der Betreiber zu den Windparks Ahrensfeld und Wittefeld und einen weiteren Bericht zu den Erweiterungsplänen für den Hafen der Firma Dallmann am Mittellandkanal. Außerdem soll über die Gestaltung des Eingangsbereiches Malgartener Damm/Von-Bar-Straße gesprochen werden. Der Antrag des Jugendparlamentes zur Errichtung eines Jugendtreffs im Kirchspiel Engter steht ebenfalls auf der Tagesordnung.

17 Punkte in Kalkriese

Am Mittwoch, 7. Juni, tagt um 18.30 Uhr der Ortsrat Kalkriese in der Gaststätte „Varus Deele“. 17 Tagesordnungspunkte stehen hier in öffentlicher Sitzung an. Darunter sind Sachstandsberichte zu den Themen Windparks, Wegerandstreifenprojekt, Dorfentwicklungsmaßahmen, ÖPNV und Museum und Park Kalkriese. Außerdem werden Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Bauplätze in Kalkriese sowie einer besseren Internetverbindung erörtert.

Ebenfalls am Mittwoch, 7. Juni, tagt der Ortsrat Schleptrup ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Themen sind hier der Antrag auf Errichtung eines Jugendtreffs im Kirchspiel Engter, die 950-Jahrfeier in Schleptrup, der Pendlerparkplatz am Heidedamm sowie Informationen zur Flurneuordnung und zur weiteren Entwicklung in Schleptrup.

Weiteren Sitzungen sind zwar bereits terminiert, es gibt aber noch keine Tagesordnungen dazu. Die Termine: Der Ortsrat Pente tagt am Donnerstag, 8. Mai, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Pente. Der Ortsrat Sögeln tagt am Montag, 12. Juni, ab 18 Uhr im Dorftreff, der Ortsrat Ueffeln am selben Tag ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Am Dienstag, 13. Juni, tagt um 19 Uhr der Ortsrat Epe im Dorftreff. Am Donnerstag, 15. Juni ist ab 18 Uhr der Ortsrat Bramsche dran, der im Ratssitzungssaal zusammenkommt.

Die Termine der Ortsräte Engter (8. Juni), Hesepe (12. Juni) und Achmer (14. Juni) sind zwar im Sitzungskalender der Stadt eingetragen, aber noch nicht im Ratsinformationssystem der Stadt hinterlegt.