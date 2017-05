Ruderin Frauke Hundeling Bramscherin hat nach EM-Gold keine Zeit zum Feiern

Bramsche/Hannover. Am Tag danach studiert Frauke Hundeling schon wieder an der Polizeiakademie in Hannover. Zeit, den Triumph am Sonntag bei der Europameisterschaft im Rudern zu feiern, hat die Bramscherin nicht. Aber viele Glückwünsche aus der alten Heimat hat sie erhalten.

Im tschechischen Racice hatte sie am Sonntag zusammen mit Daniela Schultze, Charlotte Reinhardt und Frieda Hämmerling im Doppelvierer der Frauen einen von zwei Europameistertiteln neben dem Herren-Achter für den Deutschen Ruderverband geholt. Ein Überraschungserfolg, weil der Doppelvierer des DRV nach dem Olympiaerfolg von Rio komplett neu zusammengesetzt worden ist und bisher nur wenig zusammen trainiert hat, wie Frauke Hundeling berichtet.

„Einstieg in die Saison“

Um so größer war die Freude über den Titelgewinn vor den Booten aus den Niederlanden und Großbritannien. Aber auf eine Siegesfeier hat das Team verzichtet: „Das ist ja erst der Einstieg in die Saison. Jetzt geht es gleich mit der World-Cup-Serie weiter“, erzählt Frauke Hundeling am Telefon in einer Pause zwischen Vorlesungen an der Polizeiakademie. Der eigentliche Saisonhöhepunkt ist dann im Herbst die Weltmeisterschaft im Florida. Deshalb war der Montag nach dem Triumph für die 21-jährige schon wieder „ein ganz normaler Arbeitstag“.

Die Kolleginnen aus dem Goldboot hat sie nach dem Triumph nur noch kurz gesehen. Dann ging jede wieder ihrer Wege: Daniela Schultze nach Potsdam, Charlotte Reinhard nach Dorsten, Frieda Hämmerling nach Kiel und Frauke Hundeling nach Hannover, wo sie mit Unterstützung der Spitzensportförderung der Polizei für den gehobenen Dienst studiert.

Heimatbesuche selten

In Hannover trainiert Frauke Hundeling beim DRC Hannover. Gemeinsame Einheiten mit dem DRV-Doppelvierer gibt es nur an den Wochenenden. Von daher ist klar, dass Heimatbesuche in Bramsche für die Leistungssportlerin sehr selten geworden sind: „Zu Weihnachten und Ostern vielleicht mal. Rudern ist eben ein sehr zeitintensiver Sport“.

Immerhin gab es aber zum Erfolg viele Glückwünsche aus der alten Heimat. Der Freundeskreis vom Abitur am Greselius-Gymnasium und viele andere alte Bekannte hätten sich bei ihr oder ihren Eltern gemeldet, berichtet die Europameisterin. Nach getaner Arbeit sollte der Titel dann am Abend wenigstens ein bisschen gewürdigt werden: bei einem gemeinsamen Grillen der Trainingsgruppe in Hannover. „Der Termin ist schon länger geplant, das ist Zufall, dass das jetzt zusammenpasst“, betont das neue Aushängeschild des Bramscher Rudersports.