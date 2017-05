Schützenfest 2017 Reiner und Andrea Hinnenkamp Großkönige in Kalkriese

Kalkriese. Beim Schützenfest 2017 in Kalkriese sind Reiner und Andrea Hinnenkamp als neue Großkönige proklamiert worden. Kinderkönigspaar: Elias Finke und Amelie Zscherpe.

Schön, jedoch auch manchmal zu warm verlief das Schützenfest am Wochenende in Kalkriese. Schön, weil am Samstag der Festumzug von einer Abordnung des FC Kalkriese verstärkt wurde. Außerdem nahm der Schützenverein Schleptrup am Umzug teil, um den bisherigen König Harry Brüggemann, der gebürtiger Schleptruper ist, zu begleiten. Beim Festumzug am Sonntag nahm als Gast der Schützenverein Alfhausen teil, dessen König Hartmut Möller ein gebürtiger Kalkrieser ist und auch hier dem Schützenverein immer noch angehört. Über zu wenig Gäste durften sich die Kalkrieser Grünröcke also nicht beklagen.

Premiere für Tanzband

Zu warm allerdings hatte es die für den Samstagabend neu verpflichtete Tanzband Rio. Den Musikern machte es das gute Wetter beim Festball zunächst schwer, für Stimmung zu sorgen: Viele Besucher zogen es vor, draußen unter freiem Himmel zu verweilen, statt in die schön gekränzte Festhalle zu gehen. Allerdings sorgte die große Abordnung des Nachbarvereins Engter beim Tanzabend dann doch wieder für Freude unter den Schützen von Kalkriese.

Bei den Königsschießen selbst waren die Kinder die Schnellsten. Zwei Anwärter gingen an den Start und der Adlerrumpf fiel bereits um 17.15 Uhr. Über eine halbe Stunde musste die Schützengemeinschaft dann warten, bis es einem der drei erwachsenen Anwärter gelang, den Adler von der Stange zu holen.

Proklamiert wurden schließlich das Kinderkönigspaar Elias Finke und Amelie Zscherpe mit den Adjutanten Sebastian Schilling, den Exkönigen Felix Biestmann und Ronja Diller sowie dem Hofstaat, gebildet von Maxim Finke und Charlotte Brinkmann, Theo Krämer und Luise Brockmeyer und Hinrich Mügge mit Vanessa Schilling.

Das neue Kinderkönigspaar Elias Finke und Amelie Zscherpe (vordere Reihe, Fünfte bis Sechster von links) mit seinem Gefolge.

Reiner und Andrea Hinnenkamp heißen die neuen Großkönige. Ihnen folgen das Adjutantenpaar Stefan und Andrea Bei der Kellen, die Exkönige Harald und Andrea Brüggemann sowie der Hofstaat mit Andreas und Nadja Gildehaus sowie Oliver und Klaudia Erdbrink. Schützenkaiser in diesem Jahr wurde Wilhelm Stenzel. Miriam Sidortschuck darf ein Jahr lang den Titel der Rosenkönigin führen.

Ehrungen

Vor der Krönung der Großkönige erhielten zwei verdiente Schützenbrüder noch eine Auszeichnung vom Bund der Osnabrücker Schützen. Dieter Thust bekam die goldenen Verdienstnadel für die bereits 31-jährige Tätigkeit als Kommandeur. Wilhelm Stenzel wurde mit dem Ehrenkreuz in Bronze für seine 25-jährige Vorstandsarbeit, davon 21 Jahre als Präsident, geehrt.