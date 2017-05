Vollsperrung ab 6. Juni 2017 Radweg-Bau beginnt zwischen Balkum und Thiene

Balkum/Alfhausen. Ab dem 6. Juni 2017 werden an der Kreisstraße 107 (Ueffelner Straße/Balkumer Straße) umfangreiche Bauarbeiten zwischen Alfhausen und Balkum ausgeführt.

Im Abschnitt zwischen den Straßen An der Wassermühle in Balkum und Auf dem Boll in Alfhausen-Thiene wird ein Radweg auf einer Länge von rund zwei Kilometern neu angelegt. Über dem Wasserlauf des Thiener Baches wird eine separate Fahrradbrücke gebaut. Im Zuge der Arbeiten wird die K107 auf einer Länge von rund 2,6 Kilometern auf eine durchgängige Breite von sechs Metern ausgebaut. Bereits im Frühjahr 2017 waren für diese Bauarbeiten Bäume im künftigen Baufeld entfernt worden.

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung notwendig. Eine Umleitung wird ausgeschildert, teilt der Landkreis Osnabrück mit. Nach früheren Angaben der Stadt Bramsche wird die Bauzeit rund vier Monate betragen.