Krieg und Frieden in Bramsche Römer- und Germanentage über Pfingsten 2017 in Kalkriese

tw Bramsche. Dort, wo sich vor 2008 Jahren Germanen und Römer blutig gemetzelt haben, treffen an Pfingsten 2017 zum 13. Mal deren Nachkommen friedlich aufeinander. Bei den Römer- und Germanentagen im Museum und Park Kalkriese steht der Alltag, das Leben und die Kultur der ehemaligen Kontrahenten im Mittelpunkt.

Etwa 250 „Römer“ und „Germanen“ schlagen an den beiden Pfingsttagen ihre Zelte im Museum und Park Kalkriese auf. Es sind Laiendarsteller und Rollenspieler, darunter die „Legio I Italica“ aus Italien. Sie sind die Hauptfiguren in dem zweitägigen Spektakel. NOZ-Leser können einen Tag im Lager der Legio I Italica gewinnen und erleben, wie das Leben der Römer vor 2000 Jahren aussah. Es wird marschiert, exerziert, zusammen gekocht und ein Blick hinter die Kulissen geworfen.

Römische Reiter, Legionäre, germanische Bogenschützen, Händler und Handwerker wollen am Schauplatz der Varusschlacht im Jahre 9 Einblicke in das Leben vor zwei Jahrtausenden geben. Und um einen wirklichen Begriff von dem Leben in der Antike zu bekommen, sollten die Dinge begriffen werden. So können Kinder im Germanenwald Feuer machen ohne Streichhölzer oder Kochen wie Römer und Germanen. Dort finden sie auch Stellen zum Bogenschießen und Speerwerfen, zum Spielebretter bauen oder zum Stockbrot backen.

Kämpfe, Markt und eine Hochzeit

Im Römerlager können sich die Besucher die Trainingsmethoden der Armee anschauen, Wein trinken, und Kinder können eine römische Schildkröte bilden. Im Forum Romanum wird Handel getrieben, Heil- und Handwerkskunst angeboten sowie Schmuck, Parfüme, Tonwaren, antikes Schrifttum und Speisen aus römischen Garküchen. Auf der Bühne am Marktplatz gibt es zudem eine Modenschau und eine Hochzeitszeremonie.

Eröffnet werden die Römer- und Germanentage am Sonntag und Montag um je 10 Uhr mit dem Weiheritual eines Auguren im Landschaftsschnitt. Dort findet an beiden Tagen um 14 Uhr auch ein Triumphzug des Feldherrn Germanicus in Rom statt. Das größte Spektakel der beiden Tage werden aber wohl die Kämpfe der Römer gegen die Germanen sein. Die Reiterei tritt am Sonntag und Montag um 11 und 15 Uhr gegeneinander an; die Artillerie mit römischen Wurf- und Pfeilgeschossen um 12 und 16 Uhr; und Maultier Gustav, der römische Packesel, hat um 13 und 17 Uhr seine Auftritte.

Römer- und Germanentage, Museum- und Park Kalkriese, Bramsche, So., 4. 6., und Mo., 5. 6., je 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 10,40/7,30 Euro, Familienkarte 25 Euro, freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre

