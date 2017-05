Zwei Bands auf dem Kirchplatz Über 2000 feiern Bramscher Stadtfest-Finale

fwen Bramsche. Es ist traditionell der abschließende Höhepunkt des Bramscher Stadtfestes: Weit über 2000 Zuschauer feierten am Samstagabend auf dem Kirchplatz mit den Bands „Kaiserbeats“ und „Das Wunder“. Die Hitze schreckte dabei weder Besucher noch Künstler.

„Das wird der heißeste Gig meiner Karriere“ war sich Andre Welzel vor seinem Auftritt mit der Band „Kaiserbeats“ sicher. Obwohl der Bassist und Sänger der Band erst am Vorabend Vater eines Sohnes geworden ist, war das Konzert bei den hochsommerlichen Temperaturen eine echte Herausforderung für die „Kaiserbeats“, die auch an diesem Abend in ihren schwarzen Anzügen spielen wollten.

Mit ihrer Mischung aus bekannten Rock´n´Roll Stücken und vielen Beatles Liedern trafen sie offenbar den Geschmack der weit über 2000 Zuschauer auf dem vollen Kirchplatz. Für die vier Musiker ist es nach dem Auftritt beim Kultursommer 2015 bereits der zweite Besuch in der Heimatstadt des Frontmanns Andre Welzel.

Ihre Rolle als Anheizer wurden sie voll gerecht, nach und nach rückte das Publikum näher an die Bühne heran und einige Fans nutzten diese Gelegenheit für eine flotte Tanzeinlage vor der Bühne.

Anzugpflicht aufgehoben

Aber die hohen Temperaturen auf der Bühne und die energetische Show forderte den Musiker alles ab und so gaben sie kurz vor Ende ihres etwa einstündigen Konzertes die Anzugpflicht auf und entledigten sich noch auf der Bühne ihrer Jacketts.

Für die letzten beiden Lieder bat die Band noch den Keyboarder der „Silver Beatles“ Michael Be auf die Bühne. Er hatte beim Bierfest in Oldenburg den werdenden Vater Welzel auf der Bühne vertreten. Nach dem Konzert wurden die „Kaiserbeats“ hinter der Bühne von Fans aller Altersgruppen umlagert und mussten in ihren durchgeschwitzten weißen Hemden noch etliche Autogrammkarten signieren.

Veranstalter hochzufrieden

Auch Wolfgang Kircher, Geschäftsführer des Bramscher Stadtmarketings, zeigte sich hochzufrieden mit der Resonanz auf diesen Event und freute sich schon auf den „Topact“ des Abends, die Band „Das Wunder“.

Die siebenköpfige Band hat sich vor etwa vier Jahren gegründet und hat mit drei ehemaligen Mitgliedern der prämierten Band „Luxuslärm“ auch einen prominenten und hochprofessionellen Background. Nach ihrem Auftritt auf der Osnabrücker Maiwoche war dies bereits der zweite Auftritt in der Region in diesem Monat. In einem etwa dreistündigen Konzert führten die Musiker das erwartungsvolle Publikum auf eine Reise durch die deutsche Rock und Pop Historie.

Überzeugende Lightshow

Durch die hereinbrechende Dämmerung kam auch die sehr aufwändige Lightshow voll zur Geltung und unterstrich den hohen künstlerischen Anspruch der Band. Das Publikum klatschte, tanzte und sang bei den weithin bekannten Hits deutscher Künstler mit und obwohl „Das Wunder“ im Grunde eine Coverband ist, gaben sie allen Liedern eine ganz eigene Note. Die dynamische Bühnenperformance der Musiker und insbesondere der drei Sänger riss die Zuschauer derart mit, das viele überrascht gewesen sein dürften, als es nach etwa eineinhalb Stunden eine Unterbrechung gab. Die Band legte etwa zur Halbzeit ihres Auftritts mit dem Lied „Lila Wolken“ eine kurze Pause ein und der Kirchplatz wurde dabei durch die Bühnenbeleuchtung auch komplett lila eingefärbt.

Mit dem Konzert klang ein Stadtfesttag aus, der durch die Hitze geprägt wurde. Nach dem Flohmarkt am Vormittag, bei dem sich die Menschen noch durch die Straßen schoben, flaute der Betrieb am Nachmittag etwas ab, als viele den Schatten im Garten oder den Aufenthalt im Freibad vorzogen. „Aber es war trotzdem noch viel los und die Leute hatten ihren Spaß mit den Kleinkünstlern „, war Lisa Hartmann vom Stadtmarketing zufrieden mit ihrem zweiten Stadtfest, bei dem sie nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Jan Rathjen besonders gefordert war.