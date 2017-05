Urkunden ausgegeben Bramscher Schüler beenden Politik-Projekt

jup Bramsche. Nach sechs Terminen im Rathaus trafen sich die Schüler des Projektes „Schüler in die Kommunalpolitik“ nun zum letzten Mal im Rathaus. Zwei Dinge standen auf der Tagesordnung. Das Jugendparlament (Jupa) stellte sich vor und die Schüler erhielten eine Bescheinigung für ihre Bewerbungsunterlagen.

Die Gruppe sei von anfangs 39 auf einen harten Kern von 22 Schülern geschrumpft, berichtete Judith Wagner, die das Projekt bei der Stadt betreut. „Das ist ganz normal und war auch in den letzten Jahren immer so“, erklärte sie. „Interessant, aber etwas trocken“, war das Urteil von Realschüler Arne Wegner, den unsere Redaktion über den gesamten Zeitraum begleitet hat.

Er hätte sich andere, kreativere Aufgaben gewünscht, um die Inhalte, zu erarbeiten. „Die Praxis fehlte mir. So wie auf der Ratssitzung, das war richtig spannend“, so der 15-Jährige. Seine Lehrerin sah das ähnlich. „Die Leute im Rathaus mal befragen und erleben, wie die Dinge dann praktisch umgesetzt werden können.“ Davon wünscht auch sie sich in der Zukunft noch mehr.

Respektvoll diskutieren

Bevor die Bescheinigungen ausgehändigt wurden, stellten Judith Heidebreck, Richard Keib und Jannick Fisse das Jugendparlament vor und berichteten von den im Herbst anstehenden Neuwahlen. Danach sollten sich die Schüler in drei Gruppen Gedanken machen, wie sie ein Projekt von allgemeinem und jugendlichem Interesse mit einem festgelegten Budget umsetzen können. Dabei fiel es den Schülern nicht immer leicht, sich auf ein gemeinsames Thema zu einigen. „Politik heißt eben auch diskutieren und zwar mit Respekt vor der anderen Meinung, auch wenn wir sie total blöd finden“, erklärte dazu Jugendpflegerin Stefanie Uhlenkamp den Schülern. So überlegten sich die drei Gruppen schließlich ein „Jugendzentrum Telepoint“, Ideen zur „Hasesee-Gestaltung“ und einen „Hundeplatz“.