Gartenserie Queerbeet Der Garten der Bramscher Suptur – ein Ort der Kultur

Bramsche. Eine grüne Oase mitten in der Stadt, bekannt als Ort sommerlicher Kultur und zwangloser Gespräche, das ist der Garten der Suptur. Bei einem Gespräch auf der Gartenbank erklärt Hans Hentschel, was für ihn dieser Garten bedeutet.

Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Bramsche ist nicht nur ein Mann der Kirche, sondern auch der Kultur. Hentschel malt nicht nur, seine Frau Hille und er sammeln Bücher, besonders Bilderbücher, die eigentlich für Erwachsene bestimmt sind. Einen ganzen Stapel hat er an diesem sonnigen Morgen auf der Bank platziert, die ihm Mitglieder seiner früheren Kirchengemeinde im ostfriesischen Riepe zum Abschied geschenkt haben. Ein bisschen verwittert ist die Inschrift schon, aber noch durchaus lesbar: „Für Hille und Hans“.Ein paar Meter weiter kämpft ein kleiner Walnussbaum um einen Platz an der Sonne, unter den großen Bäumen, die den „Dienstgarten“ umsäumen. „Walnüsse brauchen einfach Jahre“, hat der Superintendent die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber vielleicht ist der Standort doch noch nicht ganz optimal. „Vielleicht wird er ja doch noch mal verpflanzt“, überlegt er.

Der Superintendent setzt andere Schwerpunkte, was den Garten seines Dienstsitzes angeht, als selbst pausenlos zu Hacke und Gartenschere zu greifen. Das „Grobe“ macht ein Gärtner. Irgendwie habe er wohl in seiner Kindheit zuviel Beeren pflücken und Unkraut zupfen müssen, meint er und fährt fort: „In meiner Zeit in England ( dort betreute Hentschel eine Zeitlang eine anglikanische Gemeinde) habe ich gelernt, dass es nichts mit großbürgerlichen Protzen zu tun hat, wenn man sich bei der Gartenpflege professionell unterstützen lässt. Damit wird die Voraussetzung für das geschaffen, was dem Ehepaar wirklich wichtig ist.

Ganz anders als in Oscar Wildes Märchen

Der Bücherliebhaber erzählt eine Geschichte von Oscar Wilde: „Der eigensüchtige Riese“. Ein Mann besitzt einen großen, eingemauerten Garten. Aber die Mauer hat ein Loch und so kommen immer wieder Kinder zum Spielen. Das gefällt dem Mann nicht, er lässt das Loch zumauern, niemand kommt mehr in den Garten. Der Garten ist still und leer und irgendwann verabschieden sich sogar die Jahreszeiten. Nur der Winter bleibt - so lange, bis wieder ein Loch in der Mauer die Kinder zum Spielen lockt. Still ist es diesem Morgen im Supturgarten nicht. An einer Gartenseite wächst der Böckmann-Neubau in die Höhe. „Wenn das Gebäude fertig ist, ist der Garten noch abgeschlossener. Einen Garten zu haben, ohne ihn mit anderen Menschen zu teilen, ist ein Privileg, dass meine Frau und ich nicht nutzen möchten.“

Hentschels öffnen deshalb den Garten, der wie das Gebäude der Landeskirche gehört, für allerlei Veranstaltungen. Etabliert haben sich mittlerweile die Reihen „Kultur in der Suptur“ und die „Lauschigen Nächte“. „ Wie haben schon bis zu 300 Leute hier im Garten gehabt“, sagt Hentschel. Vertreter von Vereinen und Verbänden , Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten, Kommunalpolitik nutzen gern die Chance zu Kontaktpflege und Gespräch. Aber nicht nur sie: „Jeder kann kommen“, versichert der Superintendent . „Wir haben noch nie Pech mit dem Wetter gehabt“. Im Zweifelsfall könne man auch die Kirche nutzen, „aber der Garten habe doch eine andere Atmosphäre. „Vielleicht hat den Einen oder Anderen ja auch gereizt, dass die Getränke frei sind“, schmunzelt der Kirchenmann. Dann wirft er einen Blick auf die Neubauwand. „Da könnte doch eine kleine Bühne hin. Oder man könnte im Sommer Filme zeigen“.

Die Bank, auf der sich trefflich ein gutes Buch lesen lässt, ist ein Abschiedsgeschenk der Kirchengemeinde in Riepe (Ostfriesland), wo Hentschel vor seiner Bramscher Zeit Pastor war.

Ungestört draußen im Garten arbeiten

Hentschels möchten Menschen in den Supturgarten holen, aber einfach komplett öffnen, nein, das möchten sie nun doch nicht. „Man kann hier im Sommer so schön und ungestört draußen arbeiten“, findet der Theologe und bemüht das Lateinische: Hortus, der Garten, beschreibe eine beschützte, wohltuende Umgebung. Früher seien Kindergärten so bezeichnet worden. Auch in der Bibel spielten Gärten eine wichtige Rolle, verweist Hentschel auf den Paradiesgarten oder den Garten Getsemane, in dem Jesus verraten wurde.

Weitab von jedem theologischen Hintergrund sehen übrigens zahlreiche Singvögel den Garten inzwischen wieder als Hort und das hat einen sehr profanen, vierbeinigen Grund. Hentschels haben einen neuen Hund, Effi, einen Foxterrier. Effi hat im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin ein spannungsreiches Verhältnis zu den Katzen der Umgebung. Mit dem Erfolg, dass die Katzen ausblieben und die Vögel wiedergekommen sind. Auch so kann sich eine „beschützte, wohltuende Umgebung“ entwickeln.