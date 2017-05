Auftakt zum Stadtfest 2017 Neue Bühne kommt gut an beim Bramscher Stadtfest

Bramsche. Die Meinungen zu Coldplay im Allgemeinen und der Coverband im Besonderen gingen im Publikum durchaus auseinander. In allem waren sich alle beim Auftakt zum Bramscher Stadtfest am Freitagabend einig: Die neue Bühne ist ein Gewinn.

Der Sound kommt besser rüber und vor allem ist die Sicht auch noch in den hinteren Reihen deutlich besser. „Klasse“ fand auch Hermann Vonstrohe als Stadtfest-Stammgast diese Premiere. Ihm fiel außerdem auf, dass in diesem Jahr viele auswärtige Besucher zum Auftakt gekommen waren.

Auf alle Fälle waren es gestern schon sehr früh sehr viele Gäste, die den Kirchplatz und die angrenzenden Straßenräume füllten. „Ist ja kein Wunder bei dem Wetter“, meinte Guido Große Sextro, der ebenfalls Stammgast beim Stadtfest ist.

Als die Coldbay-Tribute-Band „Clocks“ Mit „Fix You“ ihren Set beendete und an Mr. Adams, die nächste Coverband übergab, war es auf dem Kirchplatz so voll wie sonst oft nur an den Samstagen.

Start mit Flohmarkt

Heute beginnt bereits um 8 Uhr der eigentliche Stadtfest-Tag mit dem beliebten Flohmarkt. In der Münster-, Mühlen- und Kuhstraße und am Brückenort bauen die Händler ihre Stände auf. Dort und in der Fußgängerzone versetzen im Laufe des Tages zahlreiche Künstler ihr Publikum ins Staunen. Musik und Tanz, Walk-Acts, Marching-Bands und Kleinkünstler bestimmen den Rhythmus in den Straßen.

Fester Bestandteil des Stadtfestprogramms ist auch die Show des TuS Bramsche. Die verschiedenen Abteilungen werden sich ab 14 Uhr auf dem Münsterplatz präsentieren. Danach treten dort die Gruppen der Tanzbühne Bramsche auf. Auf dem Marktplatz präsentiert sich die Recyclingfirma Kohl mit einem großen Stand und vielen Maschinen.

Auf der neuen, größeren Bühne auf dem Kirchplatz gibt es am Samstag ab 12 Uhr Musik. Zunächst spielt dort die Big Band des Greselius-Gymnasiums, danach die Bläsergruppe Bramsche.

Am Abend steigt hier die zweite große Party des Stadtfest-Wochenendes: Um 20 Uhr eröffnen die Osnabrücker „Kaiserbeats“ den Abend. Um 21.30 Uhr nimmt die Band „Das Wunder“ das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock- und Popgeschichte bis hin zur Neuzeit.