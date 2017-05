Schützenfest 2017 in Pente Waldemar Melke neuer Schützenkönig in Pente

Pente. Traditionell findet das Schützenfest Pente am Himmelfahrtstag statt, so auch 2017.

Nachdem am Mittwochabend das letztjährige Königpaar Marion und Friedhelm Stückemann im Rahmen des Kommers seinen Ausstand gegeben hatte, machten sich die Penter Schützen am Donnerstag um 13.30 Uhr vom ehemaligen Kaffeehaus „Penterknapp“ aus auf den Weg in Richtung Schützenhalle. Begleitet wurden sie dabei vom Musikzug Merzen sowie den „Claidhmhor Pipers“ - einer Dudelsackband, die am Nachmittag ebenfalls ein gemeinsames Konzert auf dem Schützenplatz gaben.

Neben den musikalischen Highlights sorgten eine Hüpfburg, Ponyreiten, Kutschfahrten, ein ausgestelltes Feuerwehrfahrzeug sowie ein Angebot zum Kinderschminken speziell bei den jüngeren Gästen des Schützenfestes für beste Unterhaltung.

Zu den wichtigsten Dingen eines Schützenfestes gehört aber natürlich das Adlerschießen, um den neuen Schützenkönig und Kinderschützenkönig zu bestimmen. Deshalb stand zunächst die Proklamation der neuen Kinderschützenkönigin auf dem Programm. Hier konnte sich Finja Ulrich die Königinnenwürde sichern. Zu ihrem Hofstaat gehört das ehemalige Kinderkönigspaar Léa Melke und Manuel Borrelli sowie Tayana Stumpe, Jolina Ulrich, Jenke Schütte, Marika Schütte, Matéo Melke und Robert Klawitz.

Burkhard Schenk Schützenkaiser

Danach wurde dann auch das ehemalige Königspaar Friedhelm und Marion Stückemann vom 1. Vorsitzenden Reimund Vodde verabschiedet und im Anschluss das neue Königspaar proklamiert. Hier krönte sich Waldemar Melke zum König und nahm seine Frau Renate Melke zur Königin. Der Hofstaat besteht aus Hans und Ingeborg Moersch, Hanna und Hermann Johannsmann, Sylvia und Martin Flegel, Maria Budke-Held, Manfred Knäuper, Isabella und Sascha Moersch sowie Friedhelm und Marion Stückemann. Neuer Schützenkaiser wurde Burkhard Schenk, der diese Würde von Michael Klüppel übernahm.

Neue Kinderschützenkönigin ist Finja Ulrich (Vierte von links), hier mit dem ebenfalls neuen Hofstaat. Foto: Schützenverein Pente

Mit dem öffentlichen Festball im Schützenhaus feierten die Penter Schützen ein rundum gelungenes Schützenfest, das am Freitagmorgen mit einem zünftigen Frühschoppen und dem traditionellen Klotzkönigschießen ausklang.