Serie „Immer wieder freitags“ Tränenreicher Abschied auf dem Bramscher Markt

Bramsche. Der Bramscher Wochenmarkt verliert mit „Frischgeflügel Schmidt“ samt Inhaberin Rita Schmidt eine konstante Größe der letzten Jahre.

Die langjährige Marktbeschickerin hat sich nach knapp 50 Jahren Firmenhistorie dazu entschieden, ihr Geschäft zu schließen. Rita Schmidt hatte vor elf Jahren den Familienbetrieb von ihrem Onkel übernommen. Seitdem hat sie durch ein ausgiebiges und qualitativ hochwertiges Angebot an Geflügel sowie verlässliche Präsenz auf einigen lokalen Wochenmärkten dafür gesorgt, den guten Familienruf und die hohe Kundenzufriedenheit beizubehalten.

Erheblicher Zeitaufwand

Als Gründe für ihren reiflich durchdachten Rücktritt führt sie den enormen Zeit- und Arbeitsaufwand und damit einhergehende gesundheitliche Bedenken an. Teilweise 50 bis 60 Stunden pro Woche müssen investiert werden, um auf den fünf Wochenmärkten in Bramsche, Bad Essen, Rahden und Lohne (zwei Mal) ihre Produkte anbieten und an den Mann bringen zu können. Erst vor acht Wochen beschloss sie aber aufgrund zunehmender die Gesundheit betreffender Sorgen, sich endgültig aus dem Geschäft zurückzuziehen. „ Es ist eine große körperliche Belastung, Tag für Tag alleinverantwortlich das Geschäft zu leiten“ so Schmidt, die ein Angebot ihrer Kinder zur Übernahme des Geschäfts ablehnte. Wachsende Probleme, geeignetes Personal zu finden, sowie langfristig bessere berufliche Perspektiven in anderen Bereichen nennt Rita Schmidt als Gründe, ihren schulisch gut ausgebildeten Kindern die Wahrung der Familientradition auszureden.

Mit viel Herzblut

Mit reichlich Stolz, aber auch einer gewissen Portion Wehmut blickt Schmidt nun auf die vergangenen Jahre ihrer Geschäftstätigkeit zurück. Wie viel Bedeutung sie ihrer Arbeit beigemessen und wie viel Herzblut und Leidenschaft sie täglich aufgebracht hat, wurde bei ihrer offiziellen Verabschiedung durch die Bramscher Marktmeisterinnen Melanie Schmitz und Renate Hoppe am deutlichsten. Unter Tränen nahm die emotional sichtlich berührte Geschäftsführerin den Blumenstrauß als Geste des Dankes für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Bramscher Wochenmarkts an.