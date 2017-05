Landesmeisterschaft in Walsrode Turnerinnen aus Bramsche und Engter überzeugen

Bramsche. Walsrode? Der Vogelpark? Wer kennt den nicht. Aber was machen dort Turnerinnen aus Niedersachsen? Der Vogelpark war nicht ihr Ziel: Als Ausrichter der Landesmeisterschaften empfing der Sportverein der Stadt in der Lüneburger Heide Teams und Einzelturnerinnen in verschiedenen Wettkampfklassen.

Acht Turnerinnen aus dem Weser-Ems-Gebiet qualifizierten sich durch ihre Einzelleistungen für diese Meisterschaft und vertraten den Bezirk auf Landesebene in zwei Mannschaften. Es freute die Trainerinnen des TuS Bramsche, Bogdana Chlygina und Claire-Sophie Lemke, dass unter den acht Sportlerinnen zwei Bramscher Mädchen an den Start gingen: Egsona Jevkaj und Frieda Wrocklage schlugen sich in der AK 7 gegen die Konkurrenz aus Hannover, Lüneburg und Braunschweig wacker. Während sich das Team mit Egsona Jevkaj den fünften Platz erkämpfte, landete die Delegation mit Frieda Wrocklage auf Rang acht. Die jungen Turnerinnen mit ihren sieben Jahren konnten auch auf ihre Einzelleistungen stolz sein: Während Jevkaj im Gesamtfeld die viertbeste Leistung erbrachte, führte Wrocklage ihre Mannschaft an allen Geräten an.

Starke Konkurrenz

Im Einzelwettkampf traten die Turnerinnen in der höchsten Wettkampfklasse, in der LK 1, an. Salomé in der Stroth musste sich hier einer sehr starken Konkurrenz stellen: Ausgangswerte von zum Teil mehr als 16 Punkten am Balken bei den Turnerinnen aus Wolfenbüttel und Buchholz zeugten von der hohen Schwierigkeit an diesem Gerät. Man durfte sich keinen Fehler erlauben, um den Anschluss aufgrund des Unterschiedes im Schwierigkeitsgrad der Übungen nicht zu verlieren. Gute Ergebnisse am Sprung und am Boden sicherte sich die Engteranerin, mit denen sie aber ihren Fehler am Barren leider nicht ausgleichen konnte. Mit einem guten sechsten Platz beendete sie schließlich den Wettkampf.

Weil das Gesamtfeld mit drei Turnerinnen nicht so groß war, hatte man in der gleichen Wettkampfklasse, aber in den Jahrgängen 2000/01 noch Spielraum, taktische Entscheidungen zu treffen. „Wir wollten die Qualifikation für den Deutschland-Cup auf Bundesebene unbedingt schaffen, deswegen haben wir eher auf Sicherheit geturnt“, sagte Jochen Brosche, Trainer der Bramscherin Lisa Heinze.

Knapp an Rang eins vorbei

Nachdem ihre Konkurrentinnen am Barren mit Stürzen begannen, zeigte Heinze hier eine solide Übung. Sie steigerte sich dann am Balken und nahm in Kauf, an ihrem Paradegerät eher auf Nummer sicher zu gehen und nicht die höchste Schwierigkeit mit Fehlern zu turnen und somit eventuell die Goldmedaille aus der Hand zu geben. Ihre Taktik zahlte sich aus: Nachdem sie zum Schluss mit ihrem Tsukahara die Gerätewertung am Sprung gewann, verpasste sie zwar knapp (mit 0,56 Punkten) den ersten Platz, schaffte aber als einzige Turnerin aus der Region Weser-Ems die Qualifikation für den Deutschland-Cup.