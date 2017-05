Besuch aus Partnerstadt Gäste aus Harfleur auf dem Bramscher Wochenmarkt

Bamsche. Käse, Cidre und Rotwein direkt aus Frankreich gab es am Freitag, 26. Mai 2017 auf dem Bramscher Wochenmarkt: Eine Reisegruppe aus Bramsches französischer Partnerstadt Harfleur hatte Spezialitäten aus der Normandie mitgebracht.

Am Donnerstagabend war die neunköpfige Gruppe unter Leitung von Jonathan Evrard in Bramsche angekommen. Am Freitag wurde sie von Karin Bormann vom Partnerschaftsverein und dem Ersten Stadtrat Ulrich Willems auf dem Wochenmarkt offiziell begrüßt-Auf dem Programm steht noch ein Besuch beim Gartenfest im Museumsdorf Cloppenburg, die Besichtigung des Schlachtereimuseums in Vörden sowie gemeinsam mit den gastgebenden Familien ein Bummel über das Bramscher Stadtfest. Am Sonntag tritt die Gruppe die Heimreise an.

Weiterlesen: Bramscher Partnerschaftsverein im Aufwind

Der Austausch mit Frankreich gestalteten sich in den letzten Jahren schwierig. Karin Bormann bedauerte, keinen festen Ansprechpartner in der Stadt an der Seine zu haben. Mit dem jetzigen Besuch verbindet sie daher die Hoffnung, wieder festere Bande knüpfen zu können.