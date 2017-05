Aktionswoche prämiert Projekt aus Bramsche erhält „Förderpreis Musikvermittlung“ 2017

Hannover. Der mit insgesamt 40.000 Euro dotierte „Förderpreis Musikvermittlung“ geht in diesem Jahr an fünf Projekte.

Zu den Preisträgern gehören die Aktionswoche „So klingt Kirche“ der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Martin Bramsche sowie das Projekt „Generation Rock“ von Jugendlichen der Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen für generationsübergreifende Workshops für demenzkranke Senioren, wie die Musikland Niedersachsen GmbH am Mittwoch mitteilte.

Ausgezeichnet werden zudem das Musicalfilmprojekt „Westside Culture Clash“ zum Thema Einwanderung und Integration vom Kulturzentrum musa e.V. aus Göttingen und die partizipative Entwicklung eines transkulturellen Musiktheaterstückes für Kinder ab drei Jahren durch die Staatsoper Hannover unter dem Titel „Und wie klingst du?“.

Der Preis für ein besonderes transkulturelles Projekt geht an „IKUMUNI“, ein Projekt des Landesmusikrats Niedersachsen e.V., in dem in einem Pilotprojekt eine Begegnungsplattform für gemeinsames Musizieren geschaffen wird. Der Preis wird von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Musikland Niedersachsen gGmbH seit 2009 im Zweijahres-Rhythmus vergeben.