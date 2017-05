Ab dem 27. Mai 2017 Ueffeln und Balkum feiern Schützenfest 2017

Ueffeln. Zum Schützenfest 2017 lädt der Schützenverein Ueffeln-Balkum am Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, ein.

Am Samstag, 27. Mai 2017, findet zunächst das Großschützenfest statt. Dazu treffen sich alle Grünröcke ab 13 Uhr beim Königspaar Tina und Jörg Schulte. Der Festumzug, der vom Spielmannszug Haste begleitet wird, geht über die Straßen Zum Steinbruch, Am Gehnesch, Gehnhookstraße, Voßstraße, Am Gehnesch, Mühlenesch, Dorfstraße, Im Plaggen (Unten), Am Alten Hof, Martinistraße (Pause Halle Zweers), Dorfstraße, Neuenkirchener Allee und Am Sportplatz.

Gleich nach der Ankunft auf dem Festplatz beginnt dann das Königsschießen. Gleichzeitig schießen die Schützenschwestern die Nachfolgerin von Storchenkönigin Daniela Wessel aus.

Die Proklamation des neuen Schützenkönigs und der Storchenkönigin wird Präsident Thomas Kühl gegen 20 Uhr im Festzelt vornehmen. Anschließend wird das neue Königspaar den Festball eröffnen. Musik legt DJ Jens auf. Der Eintritt ist frei.

Das Kinderschützenfest beginnt am Sonntag, 28. Mai 2017, mit dem Umzug um 13 Uhr. Angetreten wird bei Kinderkönig Maris Lettrari an der Dorfstraße. Mit dem Spielmannszug St. Georg Thuine an der Spitze nimmt der Festumzug folgenden Marschweg: Friesenpatt, Broelmanns Kamp, Ulrichs Kamp, Gehnhookstraße, Voßstraße, Am Gehnesch, Mühlenesch, Dorfstraße, Am Alten Hof, Martinistraße, Dorfstraße, Neuenkirchener Allee und Am Sportplatz.

Auch das Kinderkönigsschießen auf den Adler beginnt direkt nach der Ankunft auf dem Schützenplatz. Ebenfalls ermitteln die Jugendlichen von 16 bis 21 Jahren auf dem Schießstand die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Jugendkönigin Michelle Minning. Gegen 17.30 Uhr ist die Proklamation der neuen Kindermajestäten im Festzelt geplant. Es folgt erneut ein Tanz im Festzelt; wieder mit Musik von DJ Jens.

Nur noch bis Sonntag sind Maris Letrari (8 v.r.) und Lena Lammerding (6 v.r.) das Ueffelner Kinderkönigspaar und Michelle Minning (l.) die Jugendkönigin.

Der Schützenverein hat unterdessen für die am schönsten gestalteten Ehrenpforten, Kronen oder Straßenabschnitte wieder drei Preise ausgesetzt. Deren Vergabe erfolgt bei der Proklamation im Festzelt am Sonntag. Für die Kinder werden an jenem Tag auch einige Spiele aufgebaut, ebenso wartet eine Hüpfburg auf sie. An beiden Veranstaltungstagen bietet der Schützenverein ein reichhaltiges Kuchenbuffet sowie Preisschießen und Preisknobeln an. Am Sonntag können bei der großen Tombola Preise gewonnen werden.