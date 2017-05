Diskussion um Abriss Wie geht‘s weiter mit dem Feuerwehrhaus Engter?

Engter. Was soll aus dem alten Feuerwehrhaus in Engter werden, wenn die Brandschützer in ihren Neubau an der Landesstraße 78 umgezogen sind? In Engter selbst gibt es dazu einige Ideen. Die Stadtrats-Mehrheit aus SPD und FDP plädiert nun allerdings für einen Abriss des Gebäudes.

Ende 2017 soll das neue Feuerwehrhaus in Engter an der Landesstraße 78 fertig sein. Ob das bisher genutzte Gebäude im Ortskern bestehen bleibt, ist derweil noch unklar. Die Engteraner plädieren dafür, eine Art Dorftreff zu schaffen. Anfang Februar war zuletzt im Ortsrat darüber gesprochen worden: Bedarf an einer Weiternutzung nach dem Umzug der Feuerwehr sei auf jeden Fall gegeben, waren sich die Fraktionen in dieser Sitzung einig.

Im Anschluss an eine Bereisung mehrerer Ortsteile durch Stadtrats-Mitglieder von SPD und FDP, die im Stadtrat die Mehrheit bilden, hieß es indes vergangenen Woche in einer Pressemitteilung: „Das Gebäude soll in jedem Fall abgerissen werden. Die Substanz ist für eine Sanierung eindeutig zu schlecht. Eine Folgenutzung des Geländes wird zeitnah entschieden“.

Ortsbürgermeister betont Raumbedarf

Genau darauf pocht nun auch Engters Ortsbürgermeister Markus Wahlers, der die neue Debatte um das alte Feuerwehrhaus mit gemischten Gefühlen sieht: „Natürlich muss überprüft werden, ob eine Weiternutzung des Gebäudes überhaupt möglich ist“, sagt er. Er erhoffe sich aber, „dass wir möglichst schnell die Perspektive aufgezeigt bekommen, wie es weitergeht“. Solange es keine feste Zusage gebe, „dass das Gelände nach dem Auszug der Feuerwehr – wie auch immer dann bebaut – weiterhin unserer Dorfgemeinschaft zugutekommt, werden wir die Diskussion kritisch begleiten“, betont Wahlers. Er meint nicht nur, „dass wir an dieser Stelle einen Treffpunkt schaffen können, wie er unserem wachsenden Ort bislang gefehlt hat“. Sondern Wahlers weist auch erneut darauf hin, „ dass wir einen Dorftreff brauchen, um unseren Vereinen Räume zur Verfügung stellen zu können “. Das habe eine entsprechende Abfrage eindeutig aufgezeigt, diese Bedarfsanalyse habe er bereits Bürgermeister Heiner Pahlmann vorgestellt. „Und wird werden uns auch in der nächsten Sitzung des Ortsrats am 8. Juni damit befassen“, kündigt Wahlers an.

Baulicher Zustand

An der Landesstraße 78 (Vördener Straße) laufen derzeit die Rohbauarbeiten für das neue Feuerwehrgebäude in Engter.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat es „noch keine umfassende fachliche Begutachtung des baulichen Zustands gegeben“. Außerdem sei „nicht verbindlich darüber entschieden worden, welche Nachnutzungsoptionen es gibt“, heißt es in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage unserer Redaktion zur Zukunft des alten Feuerwehrhauses. Weiter heißt es, beide Faktoren – die fachliche Begutachtung und die vorgesehene weitere Verwendung – könnten nicht unabhängig voneinander betrachtet werden: „Die Nachnutzungsoption bestimmt natürlich die dafür erforderliche Art und den Umfang der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Für jede Nachnutzungsoption muss also eine Kosten-Nutzen-Einschätzung erfolgen, die zeigt, ob die Alternative machbar, sinnvoll und finanziell gesehen vertretbar ist.“

Seitens der Stadtverwaltung wird allerdings auch vorgebracht, das alte Feuerwehrhaus sei „ein aufgrund der bisherigen Nutzung sehr spezielles Gebäude, dessen statische, räumliche und bauliche Gegebenheiten für die Nachnutzung – in welcher Form auch immer – nicht unproblematisch sind. Insbesondere das auf die Belange der Feuerwehr abgestimmte Erdgeschoss verfügt über statische Besonderheiten und einen äußerst speziellen Grundriss“. Was für die Feuerwehr nützlich und passend ist, sei „wahrscheinlich für die Nachnutzung eher hinderlich“.

Insgesamt kommt die Stadtverwaltung zu dem Schluss, dass „Grundsatzentscheidungen wie die Optionen Abriss, Umbau, Neubau oder Verkauf sorgfältig vorbereitet und abgewogen“ werden müssten. Auch gelte es zu bedenken, welchen Bedarf die Stadt habe: „Bietet das Gebäude nach dem Auszug der Feuerwehr die Chance, einen Raumbedarf zu decken oder eine bestimmte Funktionalität zu übernehmen?“