Falsches Angebot abgegeben Bramsche: Scherz trübt Freude bei Versteigerung

Bramsche. Ein blöder Scherz trübte am Mittwoch kurzfristig die Freude bei der Versteigerung eines Bildes des Malers Siegfried Kornacki für den guten Zweck. Nachdem ein vermeintlicher Witzbold ein falsches Angebot abgegeben hatte, kamen am Ende tatsächlich 1101 Euro für den Freundeskreis Knochenmarktransplantation Münster e.V. zusammen.

Zuvor hatte für einen Moment atemlose Still ein der Meisterstube des Tuchmacher-Museums geherrscht, als Notar a.D. Norbert Bülte das beste Gebot bekannt gab, das wärend der Ausstellung „Zug um Zug“ für Kornackis Bild „Four One“ abgegeben worden ist: „Halten Sie sich fest, es sind 10000 Euro“, sagte Bülte. Als Erste wurde Museumsleiterin Kerstin Schumann stutzig. Der Name Gerhard Strohmann kam ihr komisch vor, ebenso die Adresse „Am Hasenfuß“. Und dann kam der vermeintliche Gönner auch noch aus Bielefeld, der Stadt, die es bekanntlich gar nicht gibt, wie Bülte anmerkte. Ein kurzer Check brachte die Gewissheit: Name und Adresse waren falsch, das Angebot offenbar als Scherz gemeint.

Moment der Illusion

„Das ist ja gemein, das kann ich nicht begreifen. Welche Denke steckt denn da dahinter?“, fragte Prof. Dr. Heribert Jürgens, der für den Freundeskreis die Spende entgegennahm. Nach dem „kleinen Moment der Illusion“ freute sich der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Münster dann aber auch über das zweitbeste Gebot, dessen Echtheit sich der Künstler telefonisch vom Gönner bestätigen ließ: Hartmut Frensel, ein Geschäftsmann aus Bremen, zahlte für das Ölgemälde 1000 Euro. Jürgens und Kornacki legten spontan jeweils 50 Euro drauf, ein Euro fand sich in der Box, in der die Gebote abgegeben wurde. So kam die Gesamtsumme von 1101 Euro für den Freundeskreis zusammen. „Das ist auch viel Geld, zeigte sich Jürgens dankbar.

Der Mediziner hob die besondere Bedeutung kreativer Beschäftigung für die Patienten hervor. Auch Kinder könnten so die Konfrontation mit einer schweren Erkrankung besser verarbeiten. „Das kreative Moment spielt in kritischen Sitationen eine große Rolle“, betonte der Mediziner. Das wisse wohl niemand besser als Kornacki selbst.

Weitere Benefiz-Austellung

Der Maler aus Hesepe war in Münster wegen einer Leukämie-Erkrankung in Behandlung. Aus Dankbarkeit für die Genesung nach einer Knochenmarkspende hat er seine eigentlich schon länger geplante Ausstellung unter dem Titel „Zug um Zug“ im Tuchmacher-Museum ganz der guten Sache des Freundeskreises gewidmet. Bei der Übergabe der Spende kündigte Kornacki gleich eine weitere Benefiz-Ausstellung in Münster an.