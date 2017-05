Vom 26. bis 28. Mai 2017 Kalkriese feiert sein Schützenfest 2017

Kalkriese. Kalkriese feiert sein Schützenfest 2017: Vom 26. bis 28. Mai 2017 lädt Schützenverein in die Mehrzweckhalle an der Alten Heerstraße ein.

Traditionell feiert der Schützenverein Kalkriese am Wochenende nach Himmelfahrt sein Schützenfest. Nicht anders ist es 2017: Den Auftakt bildet am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr die Fahnenparade am Schützenplatz.

Am Samstag, 27. Mai, treffen sich die Erwachsenen Schützenschwestern und -brüder um 12.30 Uhr beim Klotzkönig Stephan Zur Oeveste, Campemoorweg 19, um von hier aus musikalisch begleitet vom Spielmannszug Vehrte das Königspaar Harald und Andrea Brüggemann am Barenauer Weg 82 auszuholen. Die Kinder der Gemeinde treten um 12.45 Uhr auf dem Hof Eggemann, Krumme Heide 1 an, um hier ihren Kinderkönig Felix Biestmann zu begrüßen. Zusammen mit dem Musikkorps Lappenstuhl marschieren die Kinder dann zur Ausholung der Kinderkönigin Ronja Diller im Hause Biestmann, Krumme Heide 1A. Um 13.45 Uhr geht es weiter mit einem Planenwagen zur Königsresidenz Brüggemann am Barenauer Weg.

Freier Eintritt zum Festball

Gegen 14 Uhr startet von dort ein gemeinsamer Festumzug von Kindern und Erwachsenen über Barenauer Weg, Fehrenkamp (Waldweg), Neustädter Straße, Zu den Dieven und Alte Heerstraße bis zum Festplatz an der Kalkrieser Mehrzweckhalle. Gegen 15 Uhr beginnt dann das Schießen um die neue Königswürde. Beide Könige werden am Samstag zeitgleich ausgeschossen. Die Musikzüge sorgen mit einem Platzkonzert für die musikalische Unterhaltung. Um 20 Uhr eröffnet das Schützenkönigspaar den Festball mit der Tanzband „Rio“ in der von der Kompanie „Neustadt-Feld“ festlich geschmückten Mehrzweckhalle.

Am Sonntag, 28. Mai, treffen sich Groß und Klein um 13.30 Uhr bei Brüggemann am Barenauer Weg 82. Um 14 Uhr startet dann der große Festumzug musikalisch begleitet vom Bläserchor Rulle durch den Ort über die Straßen Barenauer Weg, Fehrenkamp (Waldweg), Neustädter Straße, Zu den Dieven und Alte Heerstraße bis zum Festplatz an der Kalkrieser Mehrzweckhalle. Dort findet dann die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares statt. Im weiteren Verlauf des Nachmittags stehen ein Platzkonzert und Kinderbelustigungen auf dem Programm. Auf dem Schießstand ermitteln ab 16 Uhr die ehemaligen Könige des Schützenvereins Kalkriese den Nachfolger ihres Schützenkaisers Jens Hasslöver. Bereits zum 10. Mal führen die Schützendamen ihren eigenen Schießwettkampf durch, in dem es darum geht wer Marina Gies als amtierende Rosenkönigin ablöst.

Felix Biestmann mit Ronja Diller (vorne, Bildmitte) und ihr Kinderhofstaat werden beim Schützenfest 2017.

Am Sonntagabend finden gegen 18 Uhr die Proklamationen des neuen Königspaares, des Schützenkaisers und der Rosenkönigin statt. Wer selbst einmal sein Geschick beim Schießen testen möchte, hat dazu an einem eigens dafür hergerichteten Stand mit Lichtpunktgewehren Gelegenheit. Ein Fahrgeschäft sowie eine Wurfbude runden das Angebot ab.