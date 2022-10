Nach diesem Entwurf sollen Mehrfamilienhäuser am Penter Weg in Bramsche entstehen. Grafik: Zech Architekten up-down up-down „Wohnquartier am Hasedeich“ Wie Investoren in Bramsche 51 Wohnungen schaffen wollen Von Heiner Beinke | 14.10.2022, 08:55 Uhr

„Wohnquartier am Hasedeich“ heißt jetzt das Neubauprojekt am Penter Weg in Bramsche. Hier sollen Investoren in einer für Bramsche ganz neuen Form der Zusammenarbeit insgesamt 51 Wohnungen schaffen.