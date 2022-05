Aus einer landwirtschaftlichen Feldspritze flossen in Bramsche 5.000 Liter Spritzbrühe aus. FOTO: NWM-TV Spritzbrühe war Fungizid In Bramsche drohte Umweltkatastrophe Von Martin Schmitz | 31.05.2022, 16:31 Uhr

Beim Feldspritzen-Unfall am Montag in Bramsche drohten 5000 Liter giftige Spritzbrühe in die Hase zu fließen. Mit vereinten Kräften gelang es Feuerwehr, Stadtwerkern und Spezialisten, den Fluss zu schützen.