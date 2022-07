Gemeinsam in einem Boot: 40 Jahre nach der Gebietsreform schickten 2012 die damaligen Ortsbürgermeister Dirk Fisse (Stellvertreter in Schleptrup), Markus Wahlers (Engter), Anette Marewitz (Lappenstuhl), Ilona Busch (Ueffeln), Gundolf Böselager (Sögeln), Frank Kresin (Pente) und Peter Remme (Bramsche-Mitte, v. links) ihre Ortsteile in ein Kanurennen. Ein Beleg für das gelungene Zusammenwachsen der Ortsteile.

FOTO: Holger Schulze