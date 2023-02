Auch Kathrin und Kai Henseler mit Sohn Max-Jenke und Schulfreund Freund Maximilian Schreider packten bei der Pflanzaktion tatkräftig mit an. Foto: Henning Stricker up-down up-down Baumpflanzaktion der Volksbank 4000 neue Bäume wachsen nun in Evinghausen Von Henning Stricker | 26.02.2023, 15:15 Uhr

Die Trockenheit der vergangenen Jahre setzt auch in unserer Region dem Wald vielerorts zu, etwa in Evinghausen. Viele geschädigte Fichten mussten gefällt werden. An der Wiederaufforstung beteiligt sich nun auch die Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage und pflanzte zusammen mit Mitarbeitern und Kunden 4000 Setzlinge.