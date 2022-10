Torjubel bei den Berger Spielern: Ein bekanntes Bild in dieser Saison. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Die Kreisliga vor dem 13. Spieltag 4:0 in Merzen: TuS Berge setzt nächstes Ausrufezeichen Von Matthias Benz | 27.10.2022, 18:34 Uhr

In der Nordstaffel der Osnabrücker Kreisliga hat der TuS Berge am Mittwoch seine Tabellenführung ausgebaut und scheint kaum aufzuhalten zu sein. Am Wochenende fährt das Team zum Schlusslicht nach Engter.