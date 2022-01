Bramsche/Merzen. Coronabedingt werden auch 2022 die meisten Theateraufführungen von Laienspielgruppen im Osnabrücker Nordkreis ausfallen. Nur einige wenige haben noch die Hoffnung, sich endlich wieder dem Publikum präsentieren zu können.

Eine Woche vor der Premiere ihres Schwanks "Twee os Rühe und Katte" hatten die Laienschauspieler im Heimatverein Schmittenhöhe Kalkriese im März 2020 ihre Auftritte abgesagt. Die lange Probenzeit blieb ohne Lohn. Knapp zwei Jahre später haben sie das Stück immer noch nicht gespielt und verzichten nun auf einen neuen Anlauf: "Wir konnten ja gar nicht üben. Wir wollten Klarheit, bevor wir da noch einmal so viel Energie reinstecken", erklärt die Regisseurin Sabine von der Haar. Diese Klarheit besteht nun im negativen Sinne: "Bevor wir uns da noch einmal drauf einlassen, sagen wir es lieber von vornherein ab", meint von der Haar mit Blick auf die rasant steigenden Infektionszahlen und die geringe Wahrscheinlichkeit, dass es zu den Aufführungen im März besser aussehen könnte.

Kaum Kontakte

Die Regisseurin macht sich nun Gedanken darüber, wie sie die Truppe in der Zwangspause zusammenhält. "Wir sind 22 Aktive, da ist das nicht so einfach, in Kontakt zu bleiben", betont sie. Sie denkt über monatliche gesellige Treffen nach, bei denen es nicht um das Üben gehen soll. "Es bleibt sonst so viel auf der Strecke, das ist Hobby, und das soll ja auch Hobby bleiben", sieht sie die Gemeinschaft im Vordergrund. Corona-Bestimmungen müssen ja nicht nur bei den Aufführungen, sondern auch bei den Proben eingehalten werden.

Highlight im November

Ein Lichtblick nicht nur für die Schmittenhöher waren die gemeinsamen Sketchabende der Bramscher Theatergruppen Schmittenhöhe, Kuddel-Muddel und Laut & Laise im November 2021. An drei aufeinanderfolgenden Abenden unterhielten die Laienschauspieler ihr Publikum im "Universum". Für alle Beteiligten ein Volltreffer, wie Dieter Thust als Moderator des Abends betonte: "Wir haben Euch und Euer Lachen so vermisst", sprach er allen Mitwirkenden aus der Seele. "Jetzt weiß man wieder, warum man das macht", genossen die Akteure das Gefühl, wieder auf der Bühne zu stehen.

Reinhard Fanslau

Auf dieses Gefühl werden in den nächsten Monaten die meisten Gruppen aus dem Nordkreis verzichten. So haben sich jetzt auch die Theatermakers aus Merzen entschlossen, ihr Stück "Üm de Eck bi Trude" ausfallen zu lassen, das eigentlich im Februar Premiere haben sollte. "Wir hatten schon angefangen zu üben, aber als wir uns dann für zwei Stunden Üben jedes Mal testen lassen mussten, haben wir das erst einmal auf Eis gelegt", berichtet Regisseur Georg Weglage. 2020 hatte die Gruppe einige Aufführungen gehabt, "dann kam der 8. März", so Weglage. Seitdem ruht das Vereinsleben weitgehend, die Mitglieder halten Kontakt per Whatsapp.

Viele Absagen

"Schweren Herzens abgesagt" haben auch die Theatergruppe Neuenkirchen und die "Schlawiner" aus Gehrde ihre Aufführungen. In Gehrde ging "Die Leiche unterm Laminat" schon 2020 über die Bühne, bevor die weiteren Aufführungen abgesagt wurden.

Auch die Plattenspeelers in Neuenkirchen i.O. haben sich entschlossen, ihr Stück "Wat för'n Malheur" ausfallen zu lassen, für das schon seit November geprobt wurde. „Wir hoffen, dass sich die Lage bis zur nächsten Spielzeit entspannt hat und wir unser treues Publikum endlich wieder unterhalten können“, spricht Heinrich Wellbrock wohl allen Laienschauspielern aus dem Herzen. Auch bei der integrativen Musik- und Theatergruppe „Querkopf“ in Bramsche ruht derzeit die Probenarbeit. Im letzten Jahr bestand die Gruppe 25 Jahre, die Feier fiel allerdings auch coronabedingt aus.

Anzeige Anzeige

Reinhard Rehkamp

Bange Hoffnung

Es gibt allerdings auch noch einige, die hoffen, in diesem Frühjahr auf die Bühne gehen zu können. So laufen bei der Theaterwerkstatt Quakenbrück die Proben für das Stück "Der Gockel" in Kleingruppen weiter. "Das Stück ist ja schon durchinszeniert, weil wir es zwei Mal coronabedingt verschoben haben", berichtet der zweite Vorsitzende Uwe Berning. Nun hoffen er und das Ensemble, dass sich die Situation bis März entspannt und dann der Vorhang sich vielleicht doch noch öffnet. Bis dahin passiert in der Theaterwerksttatt allerdings nichts: "Die Entwicklungen der nächsten zwei Monate sind für uns noch weniger kalkulierbar als je zuvor", heißt es zur Begründung der Absage aller Veranstaltungen bis März. Dann will die Theaterwerkstatt mit dem "Gockel" wieder durchstarten.

Auf die Wende im Frühjahr hofft auch die Bramscher Theatergruppe Muddel-Muddel, die Ihre Aufführungen im April/Mai plant. "Bis dahin geht ja vielleicht wieder etwas", hofft Regisseur Helmut Lammers,, der unter Vorbehalt einen Probenstart am 31. Januar anvisiert. Das geht, weil nicht mehr als zehn Teilnehmer für die Proben erforderlich sind, die allesamt geboostert sind. Freiwillig macht jeder zudem noch einen Schnelltest, um endlich wieder zusammenkommen zu können.

Weil das Stück "Halt Dich fit mit Sahnehäubchen" im Jahr 2020 schon kurz vor der Aufführungsreife stand und auch die Kulisse bereits fertig ist, könnte die verkürzte Probenzeit ausreichen, hoffen die Muddel-Muddels. Sollten allerdings bis dahin die Infektionszahlen durch die Decke gehen, wird daraus nichts. Dann geht das Warten auf die erste Aufführung seit 2019 weiter.