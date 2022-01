Bramsche. PCR-Tests werden in der Corona-Pandemie immer wichtiger. In Bramsche gibt es allerdings nur wenige Anlaufstellen, anders als in der Umgebung.

Durch die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus erreichen die Infektionszahle neue Rekordhöhen. Ein PCR-Test gilt als sicherste Methode, um eine Infektion mit dem Corona-Virus nachzuweisen. Dafür wird Abstrich in der Nase oder im Mund gemacht. Die Probe wird in einem Labor ausgewertet mittels Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR).

Wer bekommt den Test kostenfrei?

Wer Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test hat, ist in der bundesweiten Testverordnung festgelegt. Der Hausarzt oder das Gesundheitsamt entscheiden.

Wer bei einem Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis erhalten haben, ist angehalten, das Ergebnis durch einen PCR-Test verifizieren zu lassen. Das gilt sowohl bei Schnelltests, die in einem Testzentrum durchgeführt wurden, als auch bei Selbsttests. Das Testergebnis muss als Nachweis zum PCR-Test mitgebracht werden.

Direkte Kontaktpersonen einer infizierten Person haben ebenfalls Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test. Hier muss der Nachweis des zuständigen Gesundheitsamtes mitgebracht werden. Darunter fällt auch, wer eine rote Statusmeldung in der Corona-Warn-App angezeigt bekommt. In diesem Fall kann ein PCR-Test innerhalb von 14 Tagen kostenlos durchgeführt werden. Die Meldung der App muss als Nachweis mitgebracht werden.

Auch Personen, die Symptome einer Corona-Infektion haben, können mittels einem PCR-Abstrich getestet werden. Dies entscheidet der jeweilige Hausarzt. Falls typische Anzeichen einer Corona-Infektion auftreten, sollte man sich in Selbstisolation begeben und den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Ersatzweise kann auch der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Rufnummer 116 117 angerufen werden.

Für Auslandsreisen

Viele Länder verlangen für die Einreise ein negatives PCR-Ergebnis. Wer aber einen PCR-Test für eine Auslandsreise braucht, muss dafür bezahlen.

Von den Schnelltestzentren in Bramsche bietet allerdings nach Kenntnis unserer Redaktion keines auch PCR-Tests an – mit Ausnahme des DRK, in deren Zentrum an der Lindenstraße allerdings ausschließlich im Auftrag des Gesundheitsdienstes pcr-geteset wird, so Lars Kreie vom DRK-Kreisverband Osnabrück-Nord. Sollte zum Beispiel ein Schnelltest in ihren Testzentren positiv ausfallen, wird der Labortest nachgezogen.

In der Umgebung hingegen sieht es anders aus: Neben verschiedenen Anbietern in Osnabrück sind auch PCR-Tests in den Testzentren des Malteser-Hilfsdienstes Alfhausen im Nordkreis möglich. Die Malteser arbeiten dafür mit dem Veterinärlabor Ankum der Drs. Johannes und Thorsten Arnold zusammen, das ebenfalls PCR-Tests für knapp 75 Euro anbietet. Wer für eine Auslandsreise einen PCR-Test benötigt, zahlt fünf Euro mehr.

In den Malteser-Testzentren in Alfhausen, Neuenkirchen und ab dem 24. Januar im neuen Testzentrum Merzen kann man also ebenfalls Abstriche machen lassen, die in das Ankumer Labor geschickt werden zur Untersuchung. Die Ergebnisse sollen in weniger als 48 Stunden vorliegen.

Hier bekommen Sie die PCR-Tests gegen Bezahlung:

Ankum: Veterinärlabor Ankum, Tiefer Weg 39. Termine unter labor-arnold.de

Alfhausen: Testzentrum im Hotel Sauerland, Hauptstraße 14: Termine gibt es Montag, Dienstag und Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Zugang nur über den Eingang im Biergarten. Termine buchbar unter: terminland.de/malteser-testzentrum



Neuenkirchen/Br.: Testzentrum im Dorftreff beim Alten Haarmeyer, Lindenstraße 27: Getestet wird hier samstags von 9 bis 11 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Termine buchbar unter: terminland.de/malteser-testzentrum

Merzen: Jugendhaus Merzen am Schulhof (ab Montag, 24. Januar 2022), montags bis freitags 17 bis 18.30 Uhr, samstags 9 bis 11 Uhr. Termine buchbar unter: terminland.de/malteser-testzentrum

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bietet Ihr Testzentrum in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden oder Rieste auch PCR-Tests an? Dann schicken Sie uns bitte eine Info dazu an redaktion@bramscher-nachrichten.de.