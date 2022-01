Bramsche. Nach sechs Monaten Bauzeit konnte inzwischen die neue Photovoltaik-Anlage am Stammwerk der Heytex-Gruppe in Engter in Betrieb genommen werden.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Umsetzung des Projekts und betrachten dies als weiteren Schritt auf dem eingeschlagenen Weg in Richtung einer nachhaltigen Ressourcen-Nutzung”, so Werkleiter Marko Rother in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die neue 749-kWp-Photovoltaik-Anlage produziert auf 3.750 Quadratmetern Fläche stattliche 600.000 Kilowattstunden Strom für das Unternehmen und kann so in einem ersten Schritt 7,5 Prozent des Energiebedarfes abdecken. Mit der Planung und Montage dieser zusätzlichen Energiegewinnung hatte der Hersteller technischer Textilien die Firma Sideka Engergietechnik aus dem westfälischen Ibbenbüren beauftragt.



Heytex-Gruppe Pressefoto

E-Ladesäulen für Fuhrpark und Versorgung mit Öko-Strom

Bereits seit 2020 wird die Heytex Bramsche GmbH nach eigenen Aussagen vollständig mit Öko-Strom versorgt. Die Firma unterhält laut Pressemitteilung „hauseigene Ladesäulen für E-Bikes und den Fuhrpark an E-Firmenwagen und leistet so, zusätzlich zu seinem bezuschussten E-Bike Leasingangebot an Mitarbeiter, einen Beitrag zur E-Mobilität”. Das sei ein „weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit”.

Die Heytex Gruppe aus Engter gilt international als einer der führenden Produzenten in der Entwicklung von technischen Textilien und produziert diese an fünf Standorten auf drei Kontinenten - darunter auch in den USA und China. Mit den laminierten und beschichteten Textilien decke das Unternehmen dabei ein breites Spektrum ab. So finden die Materialien ihren Einsatz zum Beispiel. als Lkw-Plane, Zelt, Sportmatte, Ölsperre, Rolltor, Biogasmembran oder als Werbeträger im großformatigen textilen Digitaldruck, wird in der Presseerklärung betont.