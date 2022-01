Neue Nisthilfen für Steinkäuze auf Reiterhof in Schleptrup

Bei der Arbeit: Sophia, Friedhelm Scheel und Semantha (von links) ersetzten die ausgediente Niströhre für den Steinkauz am Reiterhof Claassen durch eine neue, die von der Naturschutz AG an der IGS Osnabrück-Eversburg von deren Mitgliedern unter der Mithilfe von Friedhelm Scheel angefertigt worden war.

Holger Schulze

Schleptrup. Die Schülerinnen Sophia und Semantha engagieren sich für den Naturschutz. Nun stellten sie neue Nisthilfen für Steinkäuze her, die sie mit Friedhelm Scheel auf dem Gelände des Reiterhofes Claassen in Schleptrup aufhängten.

Die alten Nisthilfen waren in die Jahre gekommen. Also traten Sophia und Semantha, die die IGS Osnabrück-Eversburg besuchen, zusammen mit dem Naturschützer Friedhelm Scheel aus Westerkappeln in Aktion, um den kleinen Eulen für die kommende