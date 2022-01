In der Abwesenheit von US-Topscorer Cole Walker avancierte Christopher Meyer (mit Ball) in Braunschweig zum besten Punktesammler der Red Devils.

Archiv/Rolf Kamper

Bramsche. Das erste von drei aufeinanderfolgenden Duellen mit Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen, haben die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche verloren. Zumindest den direkten Vergleich konnten die Hasestädter allerdings für sich entscheiden.

Was aktuell nur eine Fußnote ist, könnte am Saisonende noch wichtig werden. Da Bramsche das Hinspiel mit 72:62 gewinnen konnte, bedeutet die 65:72-Niederlage in Braunschweig, dass die Red Devils im Fall einer Bilanzgleichheit die Nase