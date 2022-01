Trümmerfeld auf der Malgartener Straße in Bramsche. Die beiden am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Julia Kuhlmann

Bramsche. Auf der Malgartener Straße in Bramsche ist am Samstag gegen 15.35 Uhr ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten, mit einem anderen PKW frontal zusammengestoßen, danach aus dem Wagen gesprungen und weggerannt.

Laut Polizei befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto die Malgartener Straße in Bramsche in Richtung Gymnasium. Dabei geriet er nach ersten Ermittlungen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Pkw zusammen, in dem ein Ehepaar unt