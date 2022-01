Wofür die Stadt Bramsche 2022 viel Geld ausgeben will

Die Schevenbrücke soll in diesem Jahr durch einen Neubau ersetzt werden

Heiner Beinke

Bramsche. Knapp neun Millionen Euro will die Stadt Bramsche im Jahr 2022 für Investitionen ausgeben. Darunter sind lang erwartete und heftig umstrittene Projekte.

Genau 20 DIN A4-Seiten lang ist die Liste, in der auch in den Folgejahren geplante Investitionen vorgemerkt sind. Sie dient als Grundlage für die laufenden Haushaltsplanberatungen. Endgültig verabschiedet werden soll der Haushalt in der Sit