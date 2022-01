Möbelhaus Hardeck in Bramsche spendet 18.000 Euro an die Caritas Osnabrück

Ludger Abeln (links) und Frauke Damerow von der Caritas Gemeinschaftsstiftung Osnabrück freuten sich über die Spende, die Markus Scholz (rechts) vom Möbelhaus Hardeck überreichte.

Ilona Ebenthal

Bramsche. Das Möbelhaus Hardeck in Bramsche spendet 18.000 Euro an den Caritas-Verband Osnabrück für Menschen in Not.

„Einrichten mit Herz“ lautete das Motto einer Spendenaktion im Dezember. Abhängig vom jeweiligen Einkaufswert spendete das Möbelhaus Hardeck zwischen drei Euro und einhundert Euro je Einkauf, der online oder an einem der fünf Standorte des