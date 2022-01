Mit der Führerscheinvielfalt soll es bald vorbei sein: Führerschein-Vielfalt: Zwei alte Führerscheine von 1929 sowie ein rosa Führerschein, der zwischen 1986 und 1998 ausgestellt wurde, und ein EU-Führerschein, wie er seit dem Anfang 1999 ausgegeben wird.

David Ebener

Bramsche. Ab 2022 müssen die ersten Führerscheine gegen neue, EU-einheitliche getauscht werden. Los geht es mit den alten "Lappen" der Jahrgänge 1953 bis 1958. Wie ist die Lage im Bramscher Bürgerservice? Wir haben nachgefragt.

Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen gegen eine neue Karte getauscht werden. Für Inhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden, endet die Frist für den Wechsel am 19. Januar 2022 – also am kommende