Die Sommerfrische Waldesruh in Hesepe war über viele Jahre eine gute Adresse. Beinahe wäre daraus noch eine Disko geworden.

Sammlungen Gottlieb

Bramsche. Das Kaffeehaus "Waldesruh" in Hesepe hat es deutlich länger als angenommen gegeben. Ein ehemaliger Nachbar erzählt, wie daraus beinahe eine Disko für Bramsche geworden wäre.

Das Heseper Kaffeehaus "Zur Waldesruh" an der Straße nach Ueffeln sei wohl schon in den 60er- oder 70er- Jahren verfallen, hieß es in unserem Bericht über die alten Kneipen in den Bramscher Ortsteilen, die der Heimat- und Verkehrsverei