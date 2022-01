Fenster zum Lüften geöffnet: Diebe in Bramsche nutzen Gelegenheit

Durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bramsche eingedrungen (Symbolfoto).

Christoph Schmidt/dpa

Bramsche. Die Bewohner eines Doppelhauses in der Bramscher Gartenstadt sind am Donnerstagmorgen Opfer eines Diebstahls geworden. Die unbekannten Täter drangen durch ein zum Lüften weit geöffnetes Fenster in das Haus ein.

Gelegenheit macht Diebe: Das bekamen die Bewohner eines Doppelhauses an Weserstraße Ecke Rheinstraße zu spüren, wie die Polizei mitteilt.Die Täter drangen demnach zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen in das Haus ein. Über das