Erneut Bauarbeiten auf der Hemker Straße in Bramsche

Zwischen Goethestraße und Gluckstraße werden auf der Hemker Straße Bauarbeiten ausgeführt (Archivbild).

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Bauarbeiten an der Hemker Straße in Bramsche werden in Kürze fortgesetzt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach einer kurzen Pause werden demnach die Kanal- und Straßenbauarbeiten an der Hemker Straße wie geplant Mitte Januar fortgesetzt. In der Zeit von Montag, 17. Januar, bis voraussichtlich Ende März wird die Hemker Straße erneut teilweise ge