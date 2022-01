Marc Kuhlmann (rechts) löst Stefan Ladage aus Aufsichtsratsvorsitzender der Edeka Minden-Hannover ab.

Thomas Meinicke /Edeka

Bramsche/Wallenhorst. Der aus Bramsche stammende Marc Kuhlmann ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Edeka Minden-Hannover eG. Das macht die Genossenschaft und das sind Kuhlmanns Ziele.

Der heute in Wallenhorst wohnende Marc Kuhlmann ist Geschäftsführer von Edeka Kuhlmann, einem Unternehmen, das in der Region Osnabrück insgesamt sieben Lebensmittelmärkte unter anderem in Bramsche und Wallenhorst-Lechtingen betreibt. Er geh