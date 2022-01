Warum der Burgerladen in Ueffeln geschlossen ist – und wie es weiter geht

Seit Ende September ist "Neon Burger" in Ueffeln bereits geschlossen. Wie es weiter gehen soll, hat uns Albert Höhler als einer der Inhaber verraten (Archivfoto).

Eva Voß

Ueffeln. Nur ein knappes halbes Jahr hat die Geschichte des zunächst sehr erfolgreichen Burgerladens "Neon Burger" in Ueffeln gedauert. Warum der Laden zu ist und ob er wieder auf macht, hat Inhaber Albert Höhler erzählt.

Vielversprechend war der Start von "Neon Burger" in Ueffeln: Als am 17. April 2021 die ersten Burger im ehemaligen "Johnny's Pantry" gebraten wurden, bildeten sich lange Schlangen an der Dorfstraße. Zahlreiche Besucher wollten unb